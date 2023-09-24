الأحد 24 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

قائمة البنك الأهلى لمواجهة بيراميدز غدًا فى الدورى

بابا فاسيليو مدرب
بابا فاسيليو مدرب البنك الأهلي

اختار بابا فاسيليو، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي، 21 لاعبًا للدخول في معسكر مغلق اليوم استعدادًا لمواجهة بيراميدز ضمن مباريات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز والمقرر لها غدا الإثنين ويستضيفها ستاد السلام في تمام الرابعة عصرا.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمي: محمد أبوجبل- حسن شاهين

خط الدفاع: أيمن أشرف- اسحاقو يعقوبو- أمير مدحت- سعيد سيمبوري- معاذ الحناوي- محمد بسيوني- محمود الجزار

خط الوسط: محمد فتحي- أحمد النادرى- سيرجى اكا- محمود سيد- أحمد مدبولى- عماد فتحى- محمد عبد اللطيف جريندو- إبراهيم حسن- أحمد ياسر

خط الهجوم: كريم بامبو- محمود قاعود- أسامة فيصل.

وتعرض فريق البنك الاهلي للخسارة بهدف في الأسبوع الأول لمسابقة الدوري أمام طلائع الجيش بهدف.

وكانت  قرعة الدوري المصري الممتاز موسم ٢٠٢٤/٢٠٢٣ عن مواجهة فريق البنك الأهلي لنظيره طلائع الجيش ضمن مباريات الجولة الافتتاحية لمسابقة الدوري المصري الممتاز 
وجاءت مباريات فريق البنك الأهلي على النحو التالي:

الجولة الأولى 
طلائع الجيش x البنك الأهلى
الجولة الثانية

البنك الأهلي ×بيراميدز

الجولة الثالثة 
البنك الأهلي × الزمالك

الجولة الرابعة 
إنبي × البنك الأهلي

الجولة الخامسة 
البنك الأهلي × فيوتشر

الجولة السادسة 
المصري × البنك الأهلي

الجولة السابعة 
البنك الأهلي × سيراميكا

الجولة الثامنة 
الإسماعيلي × البنك الأهلي

الجولة التاسعة 
البنك الأهلي × الجونة

الجولة العاشرة 
بلدية المحلة × البنك الأهلي

الجولة الحادية عشرة 
البنك الأهلي × المقاولون

الجولة الثانية عشرة 
سموحة × البنك الأهلي

الجولة الثالثة عشرة 
البنك الأهلي × زد

الجولة الرابعة عشرة 
الاتحاد × البنك الأهلي

الجولة الخامسة عشرة 
البنك الأهلي × الأهلي

الجولة السادسة عشرة 
فاركو × البنك الأهلي

الجولة السابعة عشرة 
البنك الأهلي × الداخلية

قرعة الدوري المصري محمد بسيوني معاذ الحناوي حسن شاهين بابا فاسيليو

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