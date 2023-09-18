الإثنين 18 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

في افتتاحية الدوري.. طلائع الجيش يسقط البنك الأهلي بهدفين دون رد

طلائع الجيش والبنك
طلائع الجيش والبنك الأهلي

استهل فريق  طلائع الجيش، مواسمه الجديد في مسابقة الدوري الممتاز، بالفوز على نظيره البنك الأهلي، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم، الاثنين، على ملعب ستاد جهاز الرياضة العسكري، في افتتاحية الموسم الجديد (نسخة 2023/2024).

افتتح التسجيل للطلائع يسري وحيد، القادم من الترسانة على سبيل الإعارة لمدة موسم، في الدقيقة الـ63، بعد كرة عرضية من زميله أحمد مدحت، جهة الأيسر قابلها اللاعب برأسية داخل شباك محمد أبو جبل.

وفي الدقيقة الـ68، تحرم العارضة، البنك الأهلي من هدف التعادل، بعد تصويبة صاروخية، سددها كريم بامبو.

وفي الدقيقة الـ87، أكد عبدالرحمن خالد “شيكا”، لاعب طلائع الجيش، تفوق الفريق العسكري بهدف ثان، بعد مراوغة رائعة لجميع مدافعي البنك الأهلي، مسددا الكرة داخل الشباك.

 

تشكيل طلائع الجيش لمواجهة البنك الأهلي بالدوري

حراسة المرمى: عمر رضوان.

خط الدفاع: أحمد زولا - محمد فتح الله - خالد سطوحي - أحمد متعب.

خط الوسط: فريد شوقي - محمد شحاتة - علي حمدي - كريم طارق - موسى دياوارا.

خط الهجوم: جودوين شيكا.

 

تشكيل البنك الأهلي لمواجهة طلائع الجيش

حراسة المرمى: محمد أبوجبل.

خط الدفاع: سعيدو سيمبورى ومحمود الجزار، وإسحاق يعقوبو وأيمن أشرف.

خط الوسط: محمد فتحي ومحمود سيد، وأحمد مدبولى وأحمد ياسر. 

خط الهجوم: كريم بامبو، محمد (جريندو).

وبهذه النتيجة يحصد طلائع الجيش أول ثلاثة نقاط له في الموسم الجديد من مسابقة الدوري، بينما يظل البنك الأهلي بلا رصيد من النقاط، لحين انتهاء منافسات الجولة الأولى بالكامل.

ومن المقرر أن تستكمل، غد الثلاثاء، منافسات الجولة الأولى من المسابقة ذاته، على أن تنتهي يوم الخميس المقبل.

 

طلائع الجيش الدوري الممتاز البنك الأهلي افتتاحية الموسم الجديد 2023 2024 مسابقة الدوري الممتاز موسم 2023 2024

الأكثر قراءة

3 غيابات تضرب صفوف الأهلى قبل مواجهة المصرى

رونالدو يثير الفوضى فى شوارع إيران.. استقبال أسطورى والمئات يركضون خلف حافلة (بيانات)

بيان عاجل من القوات المسلحة بشأن استشهاد وإصابة 9 ضباط ومجندين فى العاشر من رمضان

عاجل.. بعد تعليمات "المالية".. جدول الأجور للعاملين بكل الدرجات الوظيفية بالزيادة الجديدة

زيادة المعاشات أكتوبر 2023.. جدول ومنافذ الصرف للمستفيدين

جدول الحد الأدنى للأجور الجديد سبتمبر 2023 لكل الدرجات وموعد تطبيقه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

التنمية المستدامة.. وتحالف 2030 المحلى

وائل لطفي

أكبر من مجرد مطرب

إبراهيم داود

أبواب لطيفة الزيات

محمد عبدالعزيز

وصايا الشيخ الحصرى لعموم القراء

مدحت بشاى

"البناءون الجدد" فى رحاب الجمهورية الجديدة

لواء. محسن الفحام

سيناء نبض الوطن

د.كريمة الحفناوى

نحو سلام مجتمعى

مؤمن المحمدي

زمن الفن الجميل

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

خطاب فى الأمم المتحدة واجتماعات.. تفاصيل رحلة نتنياهو إلى الولايات المتحدة

مصر تدين اقتحام مجموعة من المتطرفين المسجد الأقصى تحت حماية الشرطة الإسرائيلية

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى فى حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى