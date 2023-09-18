في افتتاحية الدوري.. طلائع الجيش يسقط البنك الأهلي بهدفين دون رد

استهل فريق طلائع الجيش، مواسمه الجديد في مسابقة الدوري الممتاز، بالفوز على نظيره البنك الأهلي، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم، الاثنين، على ملعب ستاد جهاز الرياضة العسكري، في افتتاحية الموسم الجديد (نسخة 2023/2024).

افتتح التسجيل للطلائع يسري وحيد، القادم من الترسانة على سبيل الإعارة لمدة موسم، في الدقيقة الـ63، بعد كرة عرضية من زميله أحمد مدحت، جهة الأيسر قابلها اللاعب برأسية داخل شباك محمد أبو جبل.

وفي الدقيقة الـ68، تحرم العارضة، البنك الأهلي من هدف التعادل، بعد تصويبة صاروخية، سددها كريم بامبو.

وفي الدقيقة الـ87، أكد عبدالرحمن خالد “شيكا”، لاعب طلائع الجيش، تفوق الفريق العسكري بهدف ثان، بعد مراوغة رائعة لجميع مدافعي البنك الأهلي، مسددا الكرة داخل الشباك.

تشكيل طلائع الجيش لمواجهة البنك الأهلي بالدوري

حراسة المرمى: عمر رضوان.

خط الدفاع: أحمد زولا - محمد فتح الله - خالد سطوحي - أحمد متعب.

خط الوسط: فريد شوقي - محمد شحاتة - علي حمدي - كريم طارق - موسى دياوارا.

خط الهجوم: جودوين شيكا.

تشكيل البنك الأهلي لمواجهة طلائع الجيش

حراسة المرمى: محمد أبوجبل.

خط الدفاع: سعيدو سيمبورى ومحمود الجزار، وإسحاق يعقوبو وأيمن أشرف.

خط الوسط: محمد فتحي ومحمود سيد، وأحمد مدبولى وأحمد ياسر.

خط الهجوم: كريم بامبو، محمد (جريندو).

وبهذه النتيجة يحصد طلائع الجيش أول ثلاثة نقاط له في الموسم الجديد من مسابقة الدوري، بينما يظل البنك الأهلي بلا رصيد من النقاط، لحين انتهاء منافسات الجولة الأولى بالكامل.

ومن المقرر أن تستكمل، غد الثلاثاء، منافسات الجولة الأولى من المسابقة ذاته، على أن تنتهي يوم الخميس المقبل.