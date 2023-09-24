المستشار الإعلامى للمنظمة: السيسى الرئيس الوحيد الذى ذكر الأونروا فى خطاباته

قال عدنان أبوحسنة المستشار الإعلامي للأونروا، إن 95% من ميزانية المنظمة تبرعات تطوعية، دون إجبار أو إلزام، مشيرًا إلى أن المنظمة بدأت تحركًا آخر للحصول على جزء أكبر من ميزانية الأمم المتحدة لصالح الأونروا.

الرئيس السيسي هو الرئيس الوحيد الذي ذكر الأونروا في خطاباته

وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب مع الإعلامية إيمان الحويزي في برنامج "مطروح للنقاش" المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية": "نتجه للقطاع الخاص، والعالم الإسلامي والعالم العربي، نحاول توسيع قاعدة المانحين والحصول على تعهدات، ويساندنا في ذلك الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبوالغيط، وسامح شكري وزير الخارجية المصري يقوم بدر هائل ومهم وهو خبير في شئون الأونروا، والرئيس عبدالفتاح السيسي، الرئيس الوحيد الذي ذكر الأونروا في خطاباته تاريخيًا، يركز على أهمية دور الأونروا، الدبلوماسية المصرية عريقة في فهم دور الأونروا".

ولفت إلى أن المنظمة لديها برامج لكنها لا تحل محل الدولة، تقدم خدمات صحة وتعليم وإغاثة، مردفًا: "لا يمكن أن نستبدل السلطة الفلسطينية".

وأشار إلى أن 80% من سكان غزة يعتمدون على المساعدات الإنسانية، فالقطاع الخاص مدمر، الدخول والخروج من غزة صعب، التصدير معدوم، وبسبب الحرب في سوريا تم تشريد 350 ألف لاجئ فلسطيني من بين نصف مليون بسوريا.