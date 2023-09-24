أسامة السعيد: الولايات المتحدة تستخدم الأونروا أداة لعقاب اللاجئين الفلسطينيين

قال الدكتور أسامة السعيد باحث في الشئون الدولية، إن المشروطية السياسية للدول المانحة لمنظمة الأونروا ، واقع تعيشه كثير من المنظمات الدولية، وفي حالة الأونروا الأزمة مضعفة، لأن ملايين الفلسطينيين، يتعايشون على الدعم الذي تقدمه الأونروا.

ولفت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحويزي في برنامج “مطروح للنقاش” المذاع على قناة “القاهرة الإخبارية”، إلى أن بعض الدول الكبرى، وفي مقدمتها الولايات المتحدة، بدلًا من أن تقوم بمسئولياتها الإنسانية والدولية بتقديم الدعم الكافي وزيادة الدعم بما يتناسب مع طبيعة الاحتياجات المتنامية لملايين اللاجئين الفلسطينيين تستخدم المنظمة كأداة لعقاب اللاجئين الفلسطينيين.

الولايات المتحدة الأمريكية قلصت حجم دعمها للأونروا أكثر من مرة

وأشار إلى أن الإدارة الأمريكية قلصت حجم دعمها للأونروا، أكثر من مرة، مما أدى أن تقلص المنظمة خدماتها، وعجزها عن توفير الدعم الإنساني لملايين الفلسطينيين.

وأردف: "هذا نهج شائع في النظام الدولي الراهن، استخدام القضايا الإنسانية كأداة سياسية ووسيلة ضغط لخدمة أهداف بعينها".

وأوضح أن اللاجئين الفلسطينيين لديهم حقوق، باعتبارهم لاجئين، وفي دولة خاضعة للاحتلال، مما يوجب لهم مزيد من الحقوق وحمايتهم من التعرض لأزمات إنسانية أو أمنية.