ضبط مصنع إنتاج مواد كيماوية في حملات تموينية بالإسكندرية

أصدر المهندس أحمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، تعليمات مشددة للأجهزة الرقابية بالمديرية بتشديد الرقابة على المصانع، حيث قامت إدارة برج العرب التموينية برئاسة الأستاذ محمد العدوى مدير الإدارة وفريق العمل التابع للإدارة بحملة تموينية بنطاق الإدارة والتى أسفرت عن ضبط مصنع إنتاج مواد كيماوية وذلك لحيازته مواد كيماوية تستخدم في طلاء الأخشاب (منتج نهائي) غير مدون عليها أي بيانات.

ضبط مواد كيماوية مجهولة

وقد تم التحفظ على الكميات الآتية عدد ٥٠ برميل بلاستيك أزرق اللون من المواد الكيماوية ( منتج نهائي) زنة الواحد ٥٠ كجم بإجمالي كمية قدرها ٢٥٠٠ كجم غير مدون عليها أي بيانات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفة للعرض على وكيل النائب العام.

التحفظ على 12 برميلًا معبأ بالمواد الكيماوية

كانت قد قررت برج العرب بالإسكندرية، التحفظ على 12 برميلًا معبأ بالمواد الكيماوية بإجمالي 2400 كيلو مجهولة المصدر مجهولة المصدر وعدم وجود المستندات الدالة على مشروعية حيازتها، داخل مصنع بدون ترخيص تستخدم في الطباعة، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة وحجز المدير المسؤول على ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجاري.

وتلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام المدير المسؤول عن مصنع بمنطقة برج العرب، لحيازته خامات ومواد كيماوية، تستخدم فى الطباعة مجهولة المصدر، ومنتجات غير مدون عليها أي بيانات مما تشكل ضررا على صحة المواطنين.

تم مداهمة المصنع والقي القبض علي المدير المسؤول، وبتفتيشه عثر علي عدد 12 برميلا معبأ بالمواد الكيماوية زنة البرميل الواحد 200 كجم بإجمالى 2400 كجم، مجهولة المصدر وعدم الاحتفاظ بالمستندات الدالة علي مشروعية الحيازة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.