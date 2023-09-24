نائب محافظ بني سويف يتفقد اختبارات المتقدمين في مسابقة المهندسين

تابع الدكتور عاصم سلامة، نائب محافظ بنى سويف، أعمال الاختبار التحريري لاختيار مهندسين للعمل بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية، من المتقدمين للمسابقة التي أعلنت خلالها المحافظة عن حاجتها للتعاقد مع عدد من المهندسين في تخصصات: (مهندس مدني، تخطيط عمراني، عمارة، كهرباء، اتصالات IT)، وتم الإعلان عن الوظائف عبر الصفحة الرسمية للمحافظة وموقعها الرسمي على الإنترنت.

وتفقد نائب المحافظ جانبًا سير أعمال الامتحانات التي تعقد بـ كلية هندسة بني سويف شرق النيل، واطمأن على توافر التسهيلات والتيسيرات التي وجَّه بها الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، مشيرًا إلى أنه تمت مراعاة أن تتسم الاختبارات بالجانب التطبيقي، وتضمينها عنصر الإبداع والابتكار.

عقد مقابلات شخصية

وأضاف أحمد مرسي، مدير الموارد البشرية، أنه تقرر إجراء الاختبار التحريري والذي يعقد في يوم واحد، بمقر الكلية، لكل المتقدمين للوظائف المُعلن عنها، على أن يتم عقد المقابلات الشخصية لهم بعد تقسيهم إلى مجموعتين، على مدار يومين "غدًا الإثنين 25 سبتمبر للمجموعة الأولى" وبعد غد الثلاثاء 26 سبتمبر للمجموعة الثانية"، حيث تُجرى المقابلات اعتبارًا من الساعة 10 صباحًا بمبنى ديوان عام المحافظة كورنيش النيل بمدينة بني سويف.

رافق نائب المحافظ خلال تفقده للاختبارات كل من أحمد مرسي مدير الإدارة العامة للموارد البشرية بالمحافظة، المهندس رامي رجب، مدير التخطيط العمراني بديوان عام المحافظة، بحضور اللجنة المشكلة من أساتذة كلية الهندسة جامعة بني سويف.