الأحد 24 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

منسق حملة مواطن يدعم مصر في الإمارات: القيادة المصرية رشيدة

مجدي الألفي منسق
مجدي الألفي منسق حملة مواطن يدعم مصر

دعا مجدي الألفي منسق حملة مواطن يدعم مصر في الإمارات، المصريون المقيمون بالخارج الرئيس عبدالفتاح السيسي للترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة؛ لاستكمال المسيرة التي قادها منذ توليه حكم الجمهورية والتي على مقربة من أن تتوج بجمهورية جديدة. 

وطالب مجدي الألفي جموع الشعب المصري بترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة.

وقال في فيديو خاص لـ"الدستور": “إحنا بدأنا مشوار من 2014 خلف قيادتنا الحكيمة” وهذا العام سنكمل لأجل دورة انتخابية جديد". 

حيث رأى “الألفي” أن الحفاظ على مكتسبات مصر خلال الفترة السابقة لن يكون سوى عن طريق المحافظة على نفس القيادة.

وأكد أن أبناء مصر في الخارج يجب أن دعموا القيادة المصرية تحت شعار “ولادك سندك” يا مصر، ووضح أن المواطن المصري في الخارج وخاصة حيث يعيش في الإمارات العربية المتحدة يرى أنه طوال العشر سنوات التي مضت كان المواطن البسيط هو الشغل الشاغل للرئيس السيسي.

أبرز نشاطات الرئيس عبد الفتاح السيسي إطلاق مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي عبد الفتاح السيسي “حياة كريمة” 102 قرية بمبادرة حياة كريمة

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