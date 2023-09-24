الأحد المقبل بالقاهرة.. "العربية للتنمية الإدارية" تعقد مؤتمرا عن تعزيز دور الصكوك

تعقد المنظمة العربية للتنمية الإدارية - جامعة الدول العربية، المؤتمر الإقليمي الأول تحت عنوان "أهمية تعزيز دور الصكوك في التنمية المستدامة : عرض وتحليل تجارب دولية" بالتعاون مع منتدى البركة للاقتصاد الإسلامي والجمعية المصرية للتمويل الإسلامي.

و يأتي ذلك تحت رعاية كريمة من وزارة المالية المصرية في الأول من أكتوبر المقبل بالقاهرة، وبحضور لفيف ونخبة من كبار الخبراء وصنّاع القرار وشركات الاستثمار وممثلي البنوك المختلفة وغيرهم من أصحاب الخبرات في مجال الصكوك المحلية والدولية من العالمين العربي والإسلامي.

الصكوك أداة استثمارية جاذبة للمستثمرين والدول على حد سواء

ويعقد المؤتمر انطلاقا من اعتبار الصكوك أداة استثمارية جاذبة للمستثمرين والدول على حد سواء، إضافة لكونها أداة واعدة وذات أهمية بالغة في توفير مصادر التمويل، حيث اكتسبت الصكوك مؤخرًا ثقة المستثمرين فيها بشكل لافت، نظرًا لمميزاتها العديدة مقارنةً بالأدوات المالية الأخرى، الأمر الذي شجّع العديد من الأسواق المالية العالمية التداول عن طريقها. إضافة لاستحواذ موضوعات الصكوك والتنمية المستدامة على المزيد من الاهتمام في الآونة الأخيرة خاصة فيما يتعلق منها بالاستدامة البيئية والاجتماعية.

كما يعد المؤتمر فرصة ثمينة لمناقشة أبرز القضايا المتعلقة بالصكوك وتطبيقاتها، كما يوفر المؤتمر ساحةً مهمة لتبادل أفضل الممارسات وتطوير الأفكار حول استخدام الصكوك لتمويل مشاريع التنمية المستدامة، كما أنها ستكون خطوة أساسية في زيادة الوعي بإمكانات الصكوك بين المهتمين من مختلف القطاعات وخلق بيئة أكثر ملاءمة لنمو الصكوك كأداة فعّالة للتمويل.

بيان دور وأهمية الصكوك في تمويل المشروعات الوطنية التنموية والمستدامة

ويهدف المؤتمر إلى بيان دور وأهمية الصكوك في تمويل المشروعات الوطنية التنموية والمستدامة، عرض وتحليل أفضل الممارسات الدولية والتحديات المتعلقة بإصدار الصكوك، تسليط الضوء على الجوانب الفنية والعملية لهيكلة الصكوك بالإضافة إلى الجوانب الشرعية والقانونية.كما يتناول المؤتمر عدة محاور منها دور الصكوك في تنمية قطاعات الاقتصاد الكلي، الصكوك الإسلامية: التجارب والممارسات الدولية، وتجربة الدولة المصرية في إصدار الصكوك: الجوانب الشرعية والقانونية.

و يشارك في المؤتمر أصحاب المعالي الوزراء ووكلائهم، والأمناء العامين في الحكومات العربية، مديرو العموم وكبار ، مديرو العموم وكبار المسؤولين في المؤسسات الاقتصادية والمالية والحكومية والخاصة، المختصون والمعنيون في مجال الاقتصاد والمالية الإسلامية، كبار علماء الشريعة، الأساتذة والباحثون والخبراء في المؤسسات البحثية الاقتصادية والمالية، المؤسسات والجهات التنظيمية والرقابية الواضعة للمعايير،الهيئات الشرعية في البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، رجال الأعمال المهتمون بالاستثمار في المنطقة، إضافة إلى الإعلام والصحافة – وبخاصة الإعلام الاقتصادي المتخصص.