الأحد 17 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الثلاثاء المقبل.. "العربية للتنمية الإدارية" تعقد المؤتمر العربي الخامس للإدارة بالقاهرة

المنظمة العربية للتنمية
المنظمة العربية للتنمية الإدارية

تعقد المنظمة العربية للتنمية الإدارية- جامعة الدول العربية، المؤتمر العربي الخامس للإدارة والتنمية تحت عنوان "القيادات الإدارية والتميز المؤسسي في ضوء قوانين الخدمة المدنية العربية"، خلال الفترة من 19 – 21 سبتمبر الجاري، وذلك بمقر المنظمة الرئيس بالقاهرة.

يأتي انعقاد المؤتمر انطلاقا من تأثير الظروف والمتغيرات الهائلة والمتلاحقة التي تعمل فيها المنظمات المعاصرة بما في ذلك تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، والتي من أهمها الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة والروبوتات، وما يمثله ذلك من تحدٍ أمام القيادات لمواكبة تلك التغيرات وتحويلها لفرص إيجابية للتقدم والنمو والوصول للتكيّف اللازم للنظم والممارسات المؤسسية مع تلك المتغيرات، بما يحقق الريادة والتميز في الممارسات الإدارية، ويأتي عقد هذا المؤتمر تنفيذاً للتوصيات التي انتهت إليها النسخ الأربعة من مؤتمر الإدارة والتنمية، والتي عقدتها المنظمة في القاهرة ومسقط وأبو ظبي.

أهمية دور القيادة الإدارية في الارتقاء بمستوى أداء المؤسسات

يهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على أهمية دور القيادة الإدارية في الارتقاء بمستوى أداء المؤسسات، بما يحقق توقعات وتطلعات المستفيدين من خدماتها، وما يتطلبه ذلك من معارف ومهارات قيادية في ضوء الثورة الصناعية الرابعة وتطبيقاتها، فضلاً عن استعراض العديد من الممارسات العالمية والعربية، وإيجاد حلول مبتكرة لأهم التحديات التي تواجه الإدارة العامة في القرن الحادي والعشرين.

دور القيادة الإدارية في تحقيق التميز المؤسسي


وسيتناول المؤتمر عدة محاور من بينها، دور قوانين الخدمة المدنية في إعداد القيادات الإدارية، دور تكنولوجيا المعلومات في تكوين بيئة داعمة للتميز المؤسسي، ودور القيادة الإدارية في تحقيق التميز المؤسسي.
ويشارك في هذا المؤتمر القيادات الإدارية الإشرافية والوسطى بالوزارات والمؤسسات والمنظمات الحكومية، مديري إدارات الموارد البشرية والتخطيط والجودة بالمؤسسات العربية، القيادات الإدارية والقانونية ونوابهم في القطاع الحكومي والعام، مديري إدارات التطوير الإداري والتخطيط والتدريب والخدمات المساندة، أعضاء هيئات التدريس بكليات إدارة الأعمال والحقوق والتجارة، من مختلف الدول العربية.

 و كانت المنظمة العربية للتنمية الإدارية، قد اختتمت فعاليات الملتقى العربي الأول للإعلام البرلماني، والذي عقد  تحت عنوان:" الإعلام البرلماني والرقمنة.. الفرص والتحديات" والذي عقد خلال الفترة من 12-14 سبتمبر الجاري بمملكة البحرين، وبرعاية كل من مجلس الشورى بمملكة البحرين، ورعاية فضية من مجلس النواب.
 

دور الإعلام البرلماني في بناء الوعي وتعزيز المشاركة السياسية والمجتمعية الفاعلة

ناقشت جلسات الملتقى قضايا الإعلام البرلماني والرقمنة من زوايا متعددة، ورصدت ما تطرحه الأدوات الرقمية الحديثة من فرص وتحديات أمام الإعلام البرلماني العربي، الذي بات يضطلع بدور متعاظم ومسؤولية بارزة في المساهمة بفاعلية في بناء الوعي، وتعزيز المشاركة السياسية والمجتمعية الفاعلة في الشأن العام.

لمؤتمر العربي الخامس للإدارة والتنمية الإدارة والتنمية التميز المؤسسى القيادات الإدارية قوانين الخدمة المدنية المنظمة العربية للتنمية الإدارية العربية للتنمية الإدارية جامعة الدول العربية القاهرة لذكاء الاصطناعي للتنمية الإدارية

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