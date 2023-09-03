الأحد 03 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"العربية للتنمية الإدارية" تنفذ 45 برنامجًا تدريبيًا خلال أغسطس

جانب من أحد البرامج
جانب من أحد البرامج التدريبية

اختتمت المنظمة العربية للتنمية الإدارية جامعة الدول العربية، 45 برنامجًا تدريبيًا ودبلومًا، تم عقدهم خلال شهر أغسطس في كل من مقر المنظمة الرئيس بالقاهرة، والمقر الإقليمي للمنظمة بإمارة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وشارك في هذه البرامج العديد من منسوبي وزارات وهيئات في دول عربية عدة، وهي المملكة العربية السعودية، قطر، الكويت، ليبيا.
تهدف هذه البرامج إلى تزويد المشاركين بالمعارف والمهارات والاتجاهات الحديثة في القطاعات الإدارية والمالية والمحاسبية وتكنولوجيا المعلومات وإدارة المشروعات والشهادات المهنية، بما يسهم في تحسين أداء العاملين في جهات عملهم، ويتم تنفيذها بأساليب مُنوعة، ما بين محاضرات وحلقات نقاشية، واستعراض بعض الحالات الدراسية، إضافة إلى تطبيقات عملية.

أبرز الموضوعات التي تضمنتها البرامج التدريبية

تناولت البرامج التدريبية موضوعات تخدم احتياجات المتدربين وجهات ابتعاثهم، في سبيل تطوير قدراتهم المؤسسية والفردية في المجالات المختلفة، اشتملت حزمة التدريبات على العديد من البرامج منها تنمية وتطوير مهارات المختصين بالإدارة الإلكترونية، إعداد وتأهيل القادة، التعامل مع الضغوط وتحليل المشكلات واتخاذ القرارات، تنمية مهارات مديري مكاتب الإدارة العليا، التفكير الاستراتيجي، تطبيق النظم الذكية في التعليم، إدارة الموارد البشرية الاستراتيجية، الإدارة المالية المتقدمة وإدارة المخاطر في القطاع الحكومي، الأساليب الحديثة والمراجعة، المهارات المتكاملة في الشئون القانونية، الأمن الصناعي، والإدارة الحديثة للعلاقات العامة والمراسم والبروتوكول.

 عقد الملتقى الأول لاستراتيجيات التحول لمجتمع رقمي غدًا

 في سياق متصل، تعقد المنظمة العربية للتنمية الإدارية- جامعة الدول العربية، الملتقى الأول للتجارب والممارسات الإدارية الناجحة حول استراتيجيات التحول لمجتمع رقمي، وذلك غدًا الإثنين والثلاثاء 4 و5 سبتمبر بمقر المنظمة الرئيسي بالقاهرة.

 يهدف الملتقى إلى إتاحة الفرصة للخبراء والمشاركين به للتعرف على التجارب والممارسات الإدارية الناجحة في مجال "استراتيجيات التحول لمجتمع رقمي" واستعراض البرامج والتطبيقات التي يتم تفعيلها في المؤسسات الحكومية المختلفة لتقديم الخدمات للمستفيدين بشكل أسرع وأفضل، ما يعزز خطط وممارسات التحول لمجتمع رقمي.

أبرز المحاور التي يناقشها الملتقى

ويتناول الملتقى عدة محاور من أهمها الاستراتيجيات الوطنية للتحول لمجتمع رقمي، دور التحول الرقمي في دعم القدرة التنافسية للدولة، جاهزية التشريعات لضمان تحول رقمي مرن وشامل، وأهم الممارسات والتجارب الناجحة في مجال التحول لمجتمع رقمي.

كما سيعقد على هامش الملتقى معرض مخصص لشركات التكنولوجيا تحت عنوان "برمجيات التحول لمجتمع رقمي"، ويمكن المشاركة في المعرض عن طريق الرابط التالي: 
https://tinyurl.com/yc3rt3pf

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