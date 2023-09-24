"خارجية الشيوخ": زيارة وفد الحزب الشيوعي الصيني لمصر تعكس قوة العلاقات

وصفت د.سماء سليمان، وكيل لجنة الشؤون الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ، أمينة الشؤون السياسية بحزب حماة الوطن العلاقات المصرية الصينية بالقوية وأنها مستمرة على أسس متينة وتقوم على أساس تحقيق التنمية بمناسبة زيارة وفد صيني رفيع المستوى، برئاسة لي شي، عضو اللجنة الدائمة للمكتب السياسي باللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني والذي استقبله الرئيس السيسي بحضور المستشار عبد الوهاب عبد الرازق وسفير الصين بالقاهرة.

الحرص المتبادل على مواصلة تطوير التعاون الثنائي

أضافت وكيل خارجية الشيوخ، في بيان الأحد، بأن اللقاء هو تثمين الجانبين لعلاقات الصداقة التاريخية التي تربط مصر والصين على جميع المستويات، الرسمية والبرلمانية والشعبية، وتأكيد الحرص المتبادل على مواصلة تطوير التعاون الثنائي، في ضوء الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين الصديقين.

تطور تنموي لافت

ورأت وكيل لجنة الشؤون الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ أن تثمين المسئول الصيني لما حققته مصر من تطور تنموي لافت، يهدف لبناء قدرات الدولة ونهضتها، له دلالة بان الجهود التنوية التي تقوم بها الدولة مقدرة من قبل دولة الصين.

الاستثمارات الصينية اودعم الاقتصاد المصري

أشارت سماء إلى الاستثمارات الصينية الكثيرة في مصر والتي تدعم الاقتصاد المصري، خاصة جهود تطوير محور قناة السويس، التي تعكس الموقع الاستراتيجي الفريد لمصر بين الشرق والغرب، والتحسن المُطرّد في مناخ الاستثمار الصيني.

كيف استفادت مصر من التجربة التنموية الصينية المتميزة؟

ورأت سليمان أن التعاون المصري الصيني يعكس مدي اتساق الرؤية التنموية المصرية مع مبادرة الحزام والطريق الصينية، منوهة إلى استفادة مصر من التجربة التنموية الصينية المتميزة، مع توافر فرص عديدة لتحقيق الاستفادة المتبادلة للبلدين، حيث زاد التعاون في مجالاتٍ عدة، منها التبادل التجاري، وتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا والطاقة، وكذلك السياحة والعمل المناخي الدولي.

الإسهام الإيجابي لمصر والصين في التصدي للتحديات الراهنة

ونوهت وكيلة لجنة الشؤون الخارجية إلى أن البلدين قادرين علي التعاون لتحقيق سبل حفظ السلم والأمن الدوليين، والإسهام الإيجابي في التصدي للتحديات الراهنة التي تواجه المجتمع الدولي، وتعزيز العمل الجماعي الدولي المشترك، بما يحافظ على السلم والاستقرار، ويدفع في اتجاه إصلاح منظومة الحوكمة المالية الدولية.

تقدير الصين للدور المصري الفاعل في استعادة استقرار المنطقة

وأشارت سماء إلى تقدير الصين الكبير للدور المصري الفاعل في استعادة وترسيخ الاستقرار والتنمية في المنطقة سواء من خلال مكافحة الإرهاب، أو عن طريق العمل على تحقيق التسوية السياسية لمختلف الأزمات بالمنطقة.