الأحد 24 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"خارجية الشيوخ": زيارة وفد الحزب الشيوعي الصيني لمصر تعكس قوة العلاقات

د.سماء سليمان
د.سماء سليمان

وصفت د.سماء سليمان، وكيل لجنة الشؤون الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ، أمينة الشؤون السياسية بحزب حماة الوطن العلاقات المصرية الصينية بالقوية وأنها مستمرة على أسس متينة وتقوم على أساس تحقيق التنمية بمناسبة زيارة وفد صيني رفيع المستوى، برئاسة لي شي، عضو اللجنة الدائمة للمكتب السياسي باللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني والذي استقبله الرئيس السيسي بحضور المستشار عبد الوهاب عبد الرازق وسفير الصين بالقاهرة.

الحرص المتبادل على مواصلة تطوير التعاون الثنائي

أضافت وكيل خارجية الشيوخ، في بيان الأحد، بأن اللقاء هو تثمين الجانبين لعلاقات الصداقة التاريخية التي تربط مصر والصين على جميع المستويات، الرسمية والبرلمانية والشعبية، وتأكيد الحرص المتبادل على مواصلة تطوير التعاون الثنائي، في ضوء الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين الصديقين.

تطور تنموي لافت

ورأت وكيل لجنة الشؤون الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ أن تثمين المسئول الصيني لما حققته مصر من تطور تنموي لافت، يهدف لبناء قدرات الدولة ونهضتها، له دلالة بان الجهود التنوية التي تقوم بها الدولة مقدرة من قبل دولة الصين.

 الاستثمارات الصينية اودعم الاقتصاد المصري

أشارت سماء إلى الاستثمارات الصينية الكثيرة في مصر والتي تدعم الاقتصاد المصري، خاصة جهود تطوير محور قناة السويس، التي تعكس الموقع الاستراتيجي الفريد لمصر بين الشرق والغرب، والتحسن المُطرّد في مناخ الاستثمار الصيني.

برلماني: كلمة مصر أمام الأمم المتحدة قدمت حلولًا واقعية لمواجهة التحديات العالمية

تحرك برلمانى للكشف عن الأسباب الحقيقية لارتفاع أسعار الفواكه والخضروات

كيف استفادت مصر من التجربة التنموية الصينية المتميزة؟

ورأت سليمان أن التعاون المصري الصيني يعكس مدي اتساق الرؤية التنموية المصرية مع مبادرة الحزام والطريق الصينية، منوهة إلى استفادة مصر من التجربة التنموية الصينية المتميزة، مع توافر فرص عديدة لتحقيق الاستفادة المتبادلة للبلدين، حيث زاد التعاون في مجالاتٍ عدة، منها التبادل التجاري، وتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا والطاقة، وكذلك السياحة والعمل المناخي الدولي.

الإسهام الإيجابي لمصر والصين في التصدي للتحديات الراهنة

ونوهت وكيلة لجنة الشؤون الخارجية إلى أن البلدين قادرين علي التعاون لتحقيق سبل حفظ السلم والأمن الدوليين، والإسهام الإيجابي في التصدي للتحديات الراهنة التي تواجه المجتمع الدولي، وتعزيز العمل الجماعي الدولي المشترك، بما يحافظ على السلم والاستقرار، ويدفع في اتجاه إصلاح منظومة الحوكمة المالية الدولية.

تقدير الصين  للدور المصري الفاعل في استعادة استقرار المنطقة

وأشارت سماء إلى تقدير الصين الكبير للدور المصري الفاعل في استعادة وترسيخ الاستقرار والتنمية في المنطقة سواء من خلال مكافحة الإرهاب، أو عن طريق العمل على تحقيق التسوية السياسية لمختلف الأزمات بالمنطقة.

لعلاقات المصرية الصينية النائبة الدكتورة سماء سليمان لجنة الشؤون الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ حزب حماة الوطن زيارة وفد صيني رفيع المستوى السيسي

الأكثر قراءة

هبوط اضطراري لطائرة مصرية تحمل 120 راكبًا فى السعودية

محمد صلاح يتقدم لليفربول بهدف فى شباك وست هام بالدورى الإنجليزى

حيثيات حكم رفض تنفيذ حجز ممدوح عباس على أموال نادى الزمالك

أرقام قياسية.. محمد صلاح يواصل كتابة التاريخ بهدفه فى وست هام

"عايز حق أبويا".. تفاصيل مثيرة فى قتل سائق ودفنه فى مقابر الخليفة

بنك مصر يعلن عن وظائف جديدة.. تعرف على الشروط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيد الابنودى

كيف أنقذ «السيسى» قطاع البترول من الفوضى؟

علي سعدة

مبادرة وطنية

لواء.حمدى البطران

زيارة لبنك فى الأقاليم

د. منى حلمى

حقى الشرعى يا ست هانم

سارة الشلقاني

لغز كيسنجر

د. القس جرجس عوض

كلمة فى حق الرئيس السيسى؟

ماجد حبته

إن عاش اقتصاد أوكرانيا!

د.أحمد الخميسى

عزالدين نجيب.. وطن ملون

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

شاهد عيان يكشف لـ"الدستور" تفاصيل اقتحام الاحتلال الإسرائيلى لمخيم نور الشمس

بـ الذكاء الاصطناعى.. قصة الدبابة "باراك" الإسرائيلية الجديدة.. ما مواصفاتها؟ وكيف تعمل؟

فلسطين: نطالب بإجراءات أممية لإجبار إسرائيل على إنهاء احتلالها لأراضينا