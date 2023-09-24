تحرك برلماني للكشف عن الأسباب الحقيقية لارتفاع أسعار الفواكه والخضروات

تقدم النائب هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفى جبالي رئيس مجلس النواب، موجه إلى كل من وزير الزراعة ووزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن ارتفاع أسعار الخضروات.

ارتفاع كبير في أسعار جميع أصناف الخضروات

وقال حسين في السؤال: شهدت الأيام الأخيرة، ارتفاع كبير في أسعار جميع أصناف الخضروات بالأسواق، وهو ما تسبب في وضع أعباء مالية جديدة على جميع المواطنين.

ارتفاع دون أي مبرر أو إعلان رسمي

وأضاف: يأتى ذلك الارتفاع في أسعار الخضروات، دون أي مبرر أو إعلان رسمي بشأنه، كما أنه يأتي في ظل وجود حجم كبير من الإنتاج المحلى من أغلب تلك الأصناف، بل وتصدر مصر أيضا أصناف من الخضروات والفواكه، مثل البصل والخضراوات والفواكه المجمدة مثل الفراولة، ما يعنى أن لدينا وفرة في الإنتاج المحلى منها.

مطالبة بوجود تفسيرات من الحكومة لارتفاع أسعار

وتابع عضو مجلس النواب: الأمر الذى يتطلب وجود تفسيرات الحكومة لارتفاع أسعار الخضروات والفواكه بشكل مبالغ فيه، للدرجة التي جعلت الأسر المصرية تستغنى عن شراء الفواكه، وتقليل الخضروات، وذلك بعدما توقفت عن شراء اللحوم والدواجن بعد ارتفاع أسعارها، وكذلك منتجات الألبان.

وقال النائب هشام حسين: وأرى ضرورة وجود خطة او خريطة للتوازن بين حجم التصدير وحجم الاستهلاك المحلى، حتى لايتسبب التصدير في ارتفاع الأسعار المحلية.

وفي وقت سابق أعلنت وزارة التموين متمثلة في الشركة القابضة للصناعات الغذائية في ضخ كميات كبيرة من الأرز خلال فترة معارض أهلا مدارس بأسعار منخفضة على كافة الفروع بجميع المحافظات، مشيرة إلى أنه سيتم طرح 20 ألف طن أرز مستورد بسعر الكيلو 20 جنيها وطرح الأرز المحلي عريض الحبة بـ 22 جنيها للكيلو والزيت عبوة 800 مللي بـ 40 جنيها للزجاجة، كما يتم ضخ 1000 طن دواجن مجمدة بسعر 85 جنيها، و1000 طن لحوم برازيلي مجمدة بسعر 160 جنيها، بخلاف الكميات المعتاد عليها بالمجمعات الاستهلاكية، كما تم مراجعة العديد من الموردين للسلع الأساسية للحصول على نسب خصم إضافية خلال الفترة القادمة.