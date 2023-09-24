الأحد 24 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

بدأت بـ300 جنيه.. زيادات الحد الأدنى للمعاشات خلال 8 سنوات

أرشيفية
أرشيفية

على مدار 8 سنوات مضت، قدّمت الحكومة للمصريين، زيادات متتالية في الحد الأدنى للمعاشات تتوازى مع غلاء المعيشة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ للتخفيف عن كاهل المواطنين.

مراحل زيادة المعاش 

في عام 2013، بلغ الحد الأدنى للمعاش 300 جنيه، وارتفعت هذه القيمة في العام ذاته إلى مبلغ 450 جنيهًا بزيادة قدرها 150 جنيهًا، وذلك بتوجيهات مباشرة من الرئيس السيسي؛ للعمل على رفع الحد الأدنى للمعاش.

هذا الارتفاع لم يكن الأخير، بل شهد المصريون ارتفاعات متتالية وفي فترات زمنية متقاربة، ارتفع خلالها الحد الأدنى للمعاش إلى مبلغ 500 جنيه، ثم مبلغ 750 جنيهًا.

زيادة استثنائية في 2019

بحلول 2019، استمرت الدولة في النظر إلى ملف المعاشات، وفي هذا العام، تم رفع الحد الأدنى للمعاش ليصبح 900 جنيه بدلًا من 750 جنيهًا.

زيادة يوليو 2020

بعد مرور أقل من عام على زيادة 2019، قررت الدولة بتوجيهات من الرئيس السيسي، زيادة نسبة المعاشات مرة أخرى بواقع 14%؛ ليتجاوز بحلول يوليو 2017 حاجز الألف جنيه.

يوليو 2021

في يوليو من عام 2021، وبعد مرور عام واحد على الزيادة السابقة، ارتفعت نسبة المعاش مرة أخرى، بواقع 13%، وتكلفة سنوية قدرها 31 مليار جنيه على الدولة.

أبريل 2022

وفي إبريل من العام الماضي، أُقِرَت زيادة أخرى في المعاشات قدرها 13%، بتكلفة سنوية قدرها 38.4 مليار جنيه، بحد أدنى 120 جنيهًا وحد أقصى 1222 جنيهًا.

زيادة نوفمبر الاستثنائية

وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي، تقرر زيادة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاش، في محاولة لتخفيف العبء عليهم لتصبح 600 جنيه.

ويحصل قرابة 11 مليون مواطن، على هذه الزيادة الاستثنائية وتصبح تكلفتها على الدولة بصورة سنوية 32 مليار جنيه تتحملها صناديق التأمينات والمعاشات.

من جهته، قال اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إن الحد الأدنى للمعاشات بلغ 1300 جنيه بعد قرار الزيادة الاستثنائية الأخيرة.

الحد الأدنى المعاشات الرئيس السيسي زيادة الحكومة الرئيس عبدالفتاح السيسي

مواد متعلقة

إزالة 9 حالات تعدٍ على أراضٍ زراعية وبناء مخالف بمراكز أسيوط

معاشات شهر أكتوبر 2023.. الاستعلام عن قيمة المعاش بالاسم

الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2023 وقيمة المعاش بعد الزيادة

الأكثر قراءة

سفير إيطاليا: روما تسقط 100 مليون دولار من ديونها على مصر

الرى: لا تقدم يذكر في مفاوضات سد النهضة.. وإثيوبيا رفضت الحلول المطروحة

الباز يحذر من لجان الإخوان: يحاولون التشويش على الانتخابات الرئاسية

هبوط اضطراري لطائرة مصرية تحمل 120 راكبًا فى السعودية

بعد تحذير العالم الهولندى.. كيف يتنبأ العلماء والخبراء بالزلازل؟

القصة الكاملة لهاشتاج "عتق رقبة حازم عبد الله المطرفي" التي أثارت جدلًا في السعودية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

التجسس على أمريكا!

محمد العسيري

كوثر مصطفى.. أكيد لسه الأغانى ممكنة

محمود خليل

يجيب حمام ويطيره

ماجد حبته

وفد الصين رفيع المستوى

سيد الابنودى

كيف أنقذ «السيسى» قطاع البترول من الفوضى؟

علي سعدة

مبادرة وطنية

لواء.حمدى البطران

زيارة لبنك فى الأقاليم

د. منى حلمى

حقى الشرعى يا ست هانم

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

ينذر بمزيد من التصعيد.. الخارجية الأردنية تدين اقتحام المستوطنين المسجد الأقصى

شاهد عيان يكشف لـ"الدستور" تفاصيل اقتحام الاحتلال الإسرائيلى لمخيم نور الشمس

بـ الذكاء الاصطناعى.. قصة الدبابة "باراك" الإسرائيلية الجديدة.. ما مواصفاتها؟ وكيف تعمل؟