بدأت بـ300 جنيه.. زيادات الحد الأدنى للمعاشات خلال 8 سنوات

على مدار 8 سنوات مضت، قدّمت الحكومة للمصريين، زيادات متتالية في الحد الأدنى للمعاشات تتوازى مع غلاء المعيشة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ للتخفيف عن كاهل المواطنين.

مراحل زيادة المعاش

في عام 2013، بلغ الحد الأدنى للمعاش 300 جنيه، وارتفعت هذه القيمة في العام ذاته إلى مبلغ 450 جنيهًا بزيادة قدرها 150 جنيهًا، وذلك بتوجيهات مباشرة من الرئيس السيسي؛ للعمل على رفع الحد الأدنى للمعاش.

هذا الارتفاع لم يكن الأخير، بل شهد المصريون ارتفاعات متتالية وفي فترات زمنية متقاربة، ارتفع خلالها الحد الأدنى للمعاش إلى مبلغ 500 جنيه، ثم مبلغ 750 جنيهًا.

زيادة استثنائية في 2019

بحلول 2019، استمرت الدولة في النظر إلى ملف المعاشات، وفي هذا العام، تم رفع الحد الأدنى للمعاش ليصبح 900 جنيه بدلًا من 750 جنيهًا.

زيادة يوليو 2020

بعد مرور أقل من عام على زيادة 2019، قررت الدولة بتوجيهات من الرئيس السيسي، زيادة نسبة المعاشات مرة أخرى بواقع 14%؛ ليتجاوز بحلول يوليو 2017 حاجز الألف جنيه.

يوليو 2021

في يوليو من عام 2021، وبعد مرور عام واحد على الزيادة السابقة، ارتفعت نسبة المعاش مرة أخرى، بواقع 13%، وتكلفة سنوية قدرها 31 مليار جنيه على الدولة.

أبريل 2022

وفي إبريل من العام الماضي، أُقِرَت زيادة أخرى في المعاشات قدرها 13%، بتكلفة سنوية قدرها 38.4 مليار جنيه، بحد أدنى 120 جنيهًا وحد أقصى 1222 جنيهًا.

زيادة نوفمبر الاستثنائية

وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي، تقرر زيادة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاش، في محاولة لتخفيف العبء عليهم لتصبح 600 جنيه.

ويحصل قرابة 11 مليون مواطن، على هذه الزيادة الاستثنائية وتصبح تكلفتها على الدولة بصورة سنوية 32 مليار جنيه تتحملها صناديق التأمينات والمعاشات.

من جهته، قال اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إن الحد الأدنى للمعاشات بلغ 1300 جنيه بعد قرار الزيادة الاستثنائية الأخيرة.