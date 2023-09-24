للتأكد من جودة الخدمات.. حملات تفتيش على الفنادق بشرم الشيخ

قال محمد عامر، رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بوزارة السياحة والآثار، إن لجان تفتيش وزارة السياحة والآثار متواجدة، حاليًا، بمدينة شرم الشيخ؛ للتفتيش على الفنادق ومراقبة أعمال الجودة والتطوير.

أضاف عامر، لـ"الدستور"، أن أعمال هذه اللجان تأتي استكمالاً لما تقوم به الوزارة بصفة مستمرة من حملات تفتيشية على المنشآت الفندقية والسياحية على مستوى الجمهورية؛ للتأكد من مدى التزام هذه المنشآت بـ اشتراطات السلامة الصحية وجودة الخدمات المقدمة بها وذلك في إطار الدور الرقابي للوزارة وحرصها على التأكد من جودة مستوى الخدمات المقدمة للسائحين خلال زيارتهم للمدن السياحية المصرية.

وأشار رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية إلى أن هذه اللجان تقوم بالتفتيش وإعطاء الملاحظات للمنشآت الفندقية لتقوم بتحسين مستوى أدائها ورفع الجودة المقدمة للنزلاء ورصد أي مخالفات وفى حال وجود أى مخالفات يتم اتخاذ إجراء قانوني مناسب يصل إلى الغلق الإداري لأي من هذه الفنادق المخالفة حين يتبين عدم الالتزام بـ ضوابط التشغيل الصادرة من الوزارة، أو عدم تلافى الملاحظات السياحية والصحية به.