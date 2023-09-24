الأحد 24 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تفاصيل جلسة "كولر" مع لاعبى الأهلى لمواجهة "سان جورج" فى دورى الأبطال

كولر
كولر

حرص السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول بنادي الأهلي، على عقد جلسة مع اللاعبين داخل فندق الإقامة قبل ساعات من أجل التحضير لمباراة "سان جورج" الإثيوبي، حيث طالب اللاعبين بضرورة التركيز وحصد بطاقة التأهل والعبور إلى الدور المقبل وعدم الانتظار إلى لقاء الإياب، لا سيما أن الفريق الأحمر يرغب في الحفاظ على اللقب.

وطلب "كولر" من اللاعبين طي صفحة كأس السوبر الإفريقي، لكن مع الاستفادة من الأخطاء التي وقعوا فيها والتركيز على بدايتهم في دوري أبطال إفريقيا.

وحذر المدير الفني لاعبي الفريق من استمرار غياب التركيز والتسابق على إهدار الفرص أمام الفرق المنافسة واحترام  الخصم أيا كان تاريخه أو نتائجه قبل اللقاء وحتى لا يتكرر سيناريو السوبر الإفريقي.

وطالب السويسري اللاعبين بضرورة الضغط على لاعبي "سان جورج" الإثيوبي من أجل إحراز هدف مبكر يربك حسابات الخصم، مع ضرورة التركيز في الخط الخلفي خوفًا من الهجمات المرتدة.

وحذر كولر، لاعبي الأهلي، من الاندفاع بعشوائية خوفًا من تلقي هدف مباغت خاصة أن أي ارتباك يتعرض له الفريق يكون نتائجه عكسية على بعض اللاعبين خلال سير اللقاء. 

وشدد كولر، على ضرورة احترام المنافس طوال اللقاء ولا نكتفي بالاطمئنان بالنتيجة خلال سير اللقاء ولا بد من استغلال أي فرص لتحقيق أكبر عدد من الأهداف وتكون رسالة لكل الفرق المنافسة في البطولة الإفريقية.

"كولر" استقر على تشكيل الأهلى أمام سان جورج الإثيوبى 

من جانبه، استقر كولر المدير الفني للأهلي على تشكيل فريقه الذي سيخوض اللقاء أمام سان جورج الإثيوبي والمكون من محمد الشناوي، في حراسة المرمي وأمامه الرباعي محمد هاني، ومحمد عبدالمنعم، ورامي ربيعة وعلي معلول وفي وسط الملعب مروان عطية وأليو ديانج، وإمام عاشور، وحسين الشحات وبيرسي تاو وفي خط الهجوم محمود كهربا.

كان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي قد اختتم تدريباته مساء أمس السبت، على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة فريق سانت جورج الإثيوبي.

عقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة فنية بالفيديو لعرض بعض التفاصيل الفنية على اللاعبين قبل مواجهة بطل إثيوبيا.

واجتمع كولر باللاعبين في حضور خالد بيبو، مدير الكرة والجهاز الفني، للحديث عن مواجهة سانت جورج الإثيوبي، وأهمية انطلاقة الفريق في دوري الأبطال باعتبار الأهلي حامل اللقب.

واستهل اللاعبون فقرات المران بقراءة الفاتحة، قبل أن يؤدي اللاعبون تدريبات بدنية وفنية متنوعة.

واختتم كولر فقرات المران بتقسيمة قوية شارك فيها اللاعبون بأربعة فرق وظهر خلالها حماس وتركيز بين الجميع.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق سانت جورج الإثيوبي في ذهاب دور الـ٣٢ لبطولة دوري أبطال إفريقيا، والمحدد لها الثامنة مساء اليوم باستاد القاهرة.

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