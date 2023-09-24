الأحد 24 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تشكيل الأهلي المتوقع أمام سان جورج الاثيوبى والقنوات الناقلة.. وغيابات المارد الأحمر

الاهلى
الاهلى

تشكيل الاهلى المتوقع أمام سان جورج والقنوات الناقلة وغيابات المارد الأحمر، هو ما يشغل اهتمامات جماهير القلعة الحمراء، فى مستهل رحلة المارد الأحمر للدفاع عن لقبه الذى حققه الموسم الماضي أمام الوداد المغربى فى المباراة النهائية.

ويعتبر الأهلي أكثر أندية القارة الإفريقية فوزًا بلقب دورى أبطال افريقيا، حيث فاز باللقب 11 مرة وبفارق 6 مرات عن اقرب منافسية الزمالك المصرى ومازيمبى الكونغولى.

موعد مباراة الاهلى وسان جورج الاثيوبى والقنوات الناقلة

يستضيف الأهلي نظيره سان جورج الاثيوبى فى تمام الثامنة من مساء اليوم الأحد 24ـ9ـ2023، على ستاد القاهرة الدولى، فى ذهاب دور الـ32 لبطولة دورى أبطال إفريقيا، فيما يحتضن ستاد القاهرة الدولى مباراة الإياب الجمعة القادم، بعد موافقة سان جورج على إقامة مباراة العودة بالقاهرة.

وتنقل مجموعة قنوات أون تايم سبورتس مباراة الاهلى وسان جورج الاثيوبى على الهواء مباشرًا، عبر قناة اون تايم سبورت اتش دى 1، ويعلق على المباراة محمد الكواليني.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام سان جورج الاثيوبى فى دورى الأبطال

استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفنى لفريق الكرة الأول بالنادى الأهلى على تشكيل فريقه الذى ينوى الاعتماد عليه فى مباراة سان جورج اليوم، حيث قر إجراء عدد من التغييرات على تشكيل الفريق الذى خاض به مباراة المصرى التى خاضها المارد الاحمر فى الأسبوع الأول بالدورى، والتلاى أنتهت بفوز الاهلى برباعية نظيفة، وذلك لغياب عدد من اللاعبين وعودة اخرين من الإيقاف.

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تشكيل الأهلي المتوقع أمام سان جورج الاثيوبى

محمد الشناوى فى حراسة المرمى

محمد هانى ومحمد عبدالمنعم ورامى ربيعة وعلى معلول فى الدفاع

أليو ديانج ومروان عطية وإمام عاشور فى وسط الملعب

وحسين الشحات وبيرسى تاو أو أحمد عبدالقادر ومحمود كهربا فى الهجوم.

غيابات الأهلى فى مباراة سان جورج الاثيوبى فى دورى الأبطال

تشهد قائمة مباراة الاهلى وسان جورج الاثيوبى الليلة غياب عدد من لاعبى الاهلى، ويأتى على رأسهم المغربي رضا سليم بسبب الايقاف من قبل الاتحاد الافريقى لطرده فى ظهوره الأخير مع الجيش الملكى ببطولة الكونفدرالية، والفرنسى أنتوني موديست لتأخر قيده فى قائمة الاهلى الافريقية، بالاضافة لعمرو السولية وكريم نيدفيد ومحمود متولى للإصابة.

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مواعيد مباريات اليوم الأحد 24-9-2023 والقنوات الناقلة

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