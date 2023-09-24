لماذا رفض كولر عرض الـ8 ملايين يورو وفضل البقاء فى الأهلى؟

كشف أحمد درويش، الناقد الرياضي، سبب رفض مارسيل كولر عرض الثمانية ملايين يورو، وفضل البقاء في الأهلي، قائلًا: "إن كولر وجهازه الفني يحصلون على 2 مليون وربع المليون يورو في السنة، ومتبقي لكولر سنة في عقده ينتهي بنهاية الموسم الحالي".

وأضاف أحمد درويش خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، عبر القناة الأولى المصرية، أن كولر يمتلك عروضًا سعودية بأربعة أضعاف هذا الرقم، وعندما سئل عن حقيقة هذه العروض، أجاب بأنه قد جاءته عروض بأرقام كبيرة جدًا، لكنه متمسك بمشروعه مع الأهلي ومتبقي له سنة مع الأهلي، وأنه أعطى للكابتن الخطيب كلمة بأنه سيمدد عقده عامين آخرين، وبالتالي فإن كولر حتى هذه اللحظة هو مدير فني للأهلي لمدة ثلاث سنوات مقبلة.

مباراة الأهلي قد تشهد مشاركة أكرم توفيق

وأوضح الناقد الرياضي أحمد درويش، أن الأهلي يشهد اليوم مباراة ليست صعبة من وجهة نظري، لافتاً إلى أن فكرة توقع تشكيل الأهلي في هذه الظروف يعتبر أمرا ليس سهلًا على أي شخص، معقبًا: “القائمة قد تشهد في الغد عودة أكرم توفيق للمشاركة بعد غياب طويل إثر إصابته باثنين رباط صليبي، واحد مع منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية 2021م أمام نيجيريا، وحظه السيئ أنه أصيب بالرباط الصليبي مرة أخرى”.