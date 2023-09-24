الأحد 24 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الأحد 24-9-2023 والقنوات الناقلة

مباريات
مباريات

مواعيد مباريات اليوم الأحد 24-9-2023 والقنوات الناقلة، يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة، في جميع البطولات والدوريات المحلية والأوروبية بالموسم الحالي 2023-2024.

ومن أبرز مباريات اليوم، مباراة الأهلي ضد سان جورج الأثيوبي في دوري أبطال أفريقيا، بجانب مباراة ليفربول، المحترف ضمن صفوفه نجمنا المصري محمد صلاح، ضد وست هام يونايتد، ومباراة تشيلسي ضد أستون فيلا، ومباراة أرسنال ضد توتنهام هوتسبير في قمة الدوري الإنجليزي.

بالإضافة إلى مباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد في ديربي ناري بالدوري الإسباني، ومباراة آينتراخت فرانكفورت، المحترف ضمن صفوفه نجمنا المصري عمر مرموش، ضد فرايبورج في الدوري الألماني.

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

• مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

- مباراة سان جورج الإثيوبي ضد الأهلي في دوري أبطال إفريقيا: في تمام الساعة السابعة مساءً، وتُذاع المباراة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الرياضية، وتحديًا على قناة ON Time Sports 1 HD

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز والقنوات الناقلة

- مباراة أرسنال ضد توتنهام في الدوري الإنجليزي: في تمام الساعة الرابعة عصرًا، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 1

- مباراة برايتون ضد بورنموث: في تمام الساعة الرابعة عصرًا، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 6

- مباراة ليفربول ضد وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي: في تمام الساعة الرابعة عصرًا، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 1

- مباراة تشيلسي ضد أستون فيلا: في تمام الساعة الرابعة عصرًا، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 5

- مباراة شيفلد يونايتد ضد نيوكاسل يونايتد: في الساعة السادسة والنصف مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 1

هاري كين يقود هجوم بايرن ميونيخ فى مباراة بوخوم بالدورى الألمانى

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

- مباراة ريال سوسييداد ضد خيتافي: في تمام الساعة الثالثة عصرًا، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 3

- مباراة رايو فاليكانو ضد فياريال: في الساعة الخامسة والربع مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 3

- مباراة لاس بالماس ضد غرناطة: في الساعة السابعة والنصف مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 6

- مباراة ريال بيتيس ضد قادش: في الساعة السابعة والنصف مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 2

- مباراة أتلتيكو مدريد ضد ريال مدريد في الدوري الإسباني، في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة  beIN Sports HD 3

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

- مباراة إمبولي ضد إنتر ميلان: في الساعة الواحدة والنصف ظهرًا، وتُذاع المباراة على قناة  Sky Sport Calcio 1

- مباراة أتلانتا ضد كالياري: في تمام الساعة الرابعة عصرًا، وتُذاع المباراة على قناة AD SPORTS Premium 2

- مباراة أودينيزي ضد فيورنتينا: في تمام الساعة الرابعة عصرًا، وتُذاع المباراة على قناة AD SPORTS Premium 1

- مباراة بولونيا ضد نابولي: في تمام الساعة السابعة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports 1 FR

- مباراة تورينو ضد روما: في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports Fr 5 HD max

txt

محمد صلاح يتحدى وست هام يونايتد مع ليفربول فى الدورى الإنجليزى

txt

أرسنال يستضيف توتنهام في قمة البريميرليج.. وتشيلسي أمام أستون فيلا

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري الألماني والقنوات الناقلة

- مباراة باير ليفركوزن ضد هايدنهايم: في الساعة الرابعة والنصف عصرًا، وتُذاع المباراة على قناة  English beIN Sports HD 2

- مباراة آينتراخت فرانكفورت ضد فرايبورج: في الساعة السادسة والنصف مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 5

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري الفرنسي

- مباراة ميتز ضد ستراسبورج: في تمام الساعة الثانية ظهرًا.

- مباراة لانس ضد تولوز: في تمام الساعة الرابعة عصرًا.

- مباراة كليرمون فوت 63 ضد لوهافر: في تمام الساعة الرابعة عصرًا.

- مباراة مونبلييه ضد رين: في تمام الساعة السادسة مساءً.

- مباراة باريس سان جيرمان ضد مارسيليا: في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً.

اقرأ أيضاً

مواعيد مباريات اليوم الأحد 24-9-2023 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم القنوات الناقلة الاهلى دورى ابطال افريقيا ليفربول ارسنال الدورى الانجليزى ريال مدريد اتلتيكو مدريد الدوري الاسباني

مواد متعلقة

صدام ناري بين ريال مدريد وأتلتيكو في ديربي العاصمة بالدوري الإسباني

محمد صلاح يتحدى وست هام يونايتد مع ليفربول فى الدورى الإنجليزى

فينيسيوس يعود لقائمة ريال مدريد استعدادًا لمواجهة أتلتيكو

أنشيلوتى يكشف موقف فينيسيوس وبيلينجهام من المشاركة أمام أتلتيكو مدريد

سوبوسلاي: الانضمام إلى ليفربول "حلم".. ومستعدون لمواجهة وست هام

ماذا قدم محمد صلاح أمام وست هام بالدورى الإنجليزى قبل المواجهة المرتقبة؟

حقيقة عرض إيفرتون.. موقف الزمالك من رحيل "زيزو" فى الميركاتو الشتوى

مواعيد مباريات اليوم السبت 23-9-2023 والقنوات الناقلة

الأكثر قراءة

هبوط اضطراري لطائرة مصرية تحمل 120 راكبًا فى السعودية

بعد انتقال ملكيتها للصندوق السيادى.. التخطيط: لا مساس بحقوق العاملين بالقابضة للتأمين

بنك مصر يعلن عن وظائف جديدة.. تعرف على الشروط

عاجل.. عالم الزلازل الهولندى يتنبأ بزلزال مُدمر

عاجل.. احتجاج غير مسبوق والأول من نوعه ضد الملكية البريطانية داخل قصر باكنجهام

محمد صلاح يتحدى وست هام يونايتد مع ليفربول فى الدورى الإنجليزى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سارة الشلقاني

لغز كيسنجر

د. القس جرجس عوض يكتب: كلمة فى حق الرئيس السيسى؟

ماجد حبته

إن عاش اقتصاد أوكرانيا!

د.أحمد الخميسى

عزالدين نجيب.. وطن ملون

كريم شعبان

هيكل.. الأستاذ الذى منحه «ترند» كارنيه الصحافة

مؤمن المحمدي

الغزال الأسمر

حسين دعسة

لقاء رئيس وزراء الأردن مع رئيس الشيوخ المصرى: تكامل الرؤية ومسارات التعاون المشترك

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «7-8»

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يشن قصفًا عنيفًا على موقع شرق غزة

"اعترافات الثعلب".. هنرى كيسنجر يروى «صدمة أكتوبر 73»

رحلة الخمسة أيام.. ماذا فعل نتنياهو فى نيويورك؟