مواعيد مباريات اليوم الأحد 24-9-2023 والقنوات الناقلة، يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة، في جميع البطولات والدوريات المحلية والأوروبية بالموسم الحالي 2023-2024.

ومن أبرز مباريات اليوم، مباراة الأهلي ضد سان جورج الأثيوبي في دوري أبطال أفريقيا، بجانب مباراة ليفربول، المحترف ضمن صفوفه نجمنا المصري محمد صلاح، ضد وست هام يونايتد، ومباراة تشيلسي ضد أستون فيلا، ومباراة أرسنال ضد توتنهام هوتسبير في قمة الدوري الإنجليزي.

بالإضافة إلى مباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد في ديربي ناري بالدوري الإسباني، ومباراة آينتراخت فرانكفورت، المحترف ضمن صفوفه نجمنا المصري عمر مرموش، ضد فرايبورج في الدوري الألماني.

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

• مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

- مباراة سان جورج الإثيوبي ضد الأهلي في دوري أبطال إفريقيا: في تمام الساعة السابعة مساءً، وتُذاع المباراة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الرياضية، وتحديًا على قناة ON Time Sports 1 HD

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز والقنوات الناقلة

- مباراة أرسنال ضد توتنهام في الدوري الإنجليزي: في تمام الساعة الرابعة عصرًا، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 1

- مباراة برايتون ضد بورنموث: في تمام الساعة الرابعة عصرًا، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 6

- مباراة ليفربول ضد وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي: في تمام الساعة الرابعة عصرًا، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 1

- مباراة تشيلسي ضد أستون فيلا: في تمام الساعة الرابعة عصرًا، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 5

- مباراة شيفلد يونايتد ضد نيوكاسل يونايتد: في الساعة السادسة والنصف مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 1

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

- مباراة ريال سوسييداد ضد خيتافي: في تمام الساعة الثالثة عصرًا، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 3

- مباراة رايو فاليكانو ضد فياريال: في الساعة الخامسة والربع مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 3

- مباراة لاس بالماس ضد غرناطة: في الساعة السابعة والنصف مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 6

- مباراة ريال بيتيس ضد قادش: في الساعة السابعة والنصف مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 2

- مباراة أتلتيكو مدريد ضد ريال مدريد في الدوري الإسباني، في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 3

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

- مباراة إمبولي ضد إنتر ميلان: في الساعة الواحدة والنصف ظهرًا، وتُذاع المباراة على قناة Sky Sport Calcio 1

- مباراة أتلانتا ضد كالياري: في تمام الساعة الرابعة عصرًا، وتُذاع المباراة على قناة AD SPORTS Premium 2

- مباراة أودينيزي ضد فيورنتينا: في تمام الساعة الرابعة عصرًا، وتُذاع المباراة على قناة AD SPORTS Premium 1

- مباراة بولونيا ضد نابولي: في تمام الساعة السابعة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports 1 FR

- مباراة تورينو ضد روما: في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports Fr 5 HD max

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري الألماني والقنوات الناقلة

- مباراة باير ليفركوزن ضد هايدنهايم: في الساعة الرابعة والنصف عصرًا، وتُذاع المباراة على قناة English beIN Sports HD 2

- مباراة آينتراخت فرانكفورت ضد فرايبورج: في الساعة السادسة والنصف مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 5

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري الفرنسي

- مباراة ميتز ضد ستراسبورج: في تمام الساعة الثانية ظهرًا.

- مباراة لانس ضد تولوز: في تمام الساعة الرابعة عصرًا.

- مباراة كليرمون فوت 63 ضد لوهافر: في تمام الساعة الرابعة عصرًا.

- مباراة مونبلييه ضد رين: في تمام الساعة السادسة مساءً.

- مباراة باريس سان جيرمان ضد مارسيليا: في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً.