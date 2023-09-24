الأحد 24 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تصدير كلينكر وصودا كاوية وتفريغ فحم وسيارات بموانئ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أعلن المكتب الإعلامي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان له اليوم، عن استمرار  شحن خام الكلينكر والصودا الكاوية وتفريغ فحم وسيارات  بموانئ شرق وغرب بورسعيد التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

واستقبل ميناء شرق بورسعيد التابع للمنطقة الاقتصادية السفينة LMZ PHOEBE القادمة من الاسكندرية، لشحن 45 ألف طن من خام الكلينكر والتصدير إلى لبنان .

تطبيق معايير الجودة 

كما وصل الميناء السفينة HORUS القادمة من تركيا وذلك لتفريغ  77 الف طن من الفحم بنظام السحب المباشر  حيث يستخدم كوقود بديل فى صناعة الأسمنت ، فقد اتخذت إدارة الميناء اتباع وتطبيق  إجراءات السلامة البيئية  لمعايير جودة الهواء  .

تفريغ 2408 سيارات لذوى الهمم

كما شهد ميناء غرب بورسعيد التابع للمنطقة الاقتصادية نشاطاً ملحوظاً فى حركة سفن البضائع العامة، حيث استقبل السفينة DICIE DENIZ لشحن 3150 طن صودا كاوية لتغادر السفينة فور انتهاء عمليات الشحن إلى تركيا ،كما استقبل الميناء سفينة الرورو العملاقة   HAE SHIN القادمة من ميناء العقبة لتفريغ 2408 سيارات لذوى الهمم حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بتسريع عمليات التفريغ على الأرصفة وتخزينها فى المخازن المخصصة لها تمهيدا لبدء الإجراءات الجمركية والإفراج عنها ، لتغادر السفينة فور انتهاء عمليات التفريغ مستكملة رحلتها البحرية إلى سنغافورة  .

 

وفى هذا الصدد تتخذ إدارة موانئ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس جميع الإجراءات اللازمة والتنسيق مع الجهات المعنية داخل الميناء لتسهيل عمليات الشحن والتفريغ على الأرصفة.

 ميناء شرق بورسعيد يستقبل 111 سفينة حاويات

وكان ميناء شرق بورسعيد ، قد استقبل خلال شهر أغسطس عدد 111 سفينة حاويات وعدد 9 سفن كلينكر وسفينة أسمنت، وسفينة ملح، وسفينة فحم، فضلًا عن سفينة صب سائل واحدة، بطاقة محققة 3,614,179 طن، وعدد حاويات 305,630 حاوية مكافئة.

فيما استقبل ميناء العريش البحري عدد 16 سفينة؛ لتصدير بضائع الصب للأسواق الخارجية بطاقة محققة بلغت 75,855 طن، ومن المتوقع زيادة صادرات بضائع الصب في الفترة القادمة بعد عملية التطوير التي يشهدها ميناء العريش الآن.

وأعلنت المنطقة الاقتصادية مؤخرًا عن تعزيز إمكانيات موانئها من خلال تقديم حزمة خدمات للسفن بمعايير عالمية، على رأسها خدمات للسفن سواء بالوقود التقليدي أو الأخضر فضلًا عن الجهود المتواصلة التي تبذلها المنطقة لتطوير موانئها التابعة لاستيعاب مختلف أنواع السفن.

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IMG-20230924-WA0095
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قنااة السويس شرق بورسعيد غرب بورسعيد اقتصادية قناة السويس بورسعيد ميناء شرق بورسعيد يستقبل 111 سفينة حاويات

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