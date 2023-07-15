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السبت 15 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

نشاط ملحوظ في حركة سفن البضائع بموانئ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أعلن المكتب الإعلامي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيانٍ صادر اليوم، عن استمرار وزيادة عمليات شحن خام الكلينكر والصودا الكاوية وتفريغ رخام ومادة الإثيلين واستقبال سفن دحرجة السيارات ونمو حركة التداول بموانئ شرق وغرب بورسعيد التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

واستقبل ميناء شرق بورسعيد التابع للمنطقة الاقتصادية، السفينة UNION EXPLORER القادمة من إيطاليا لشحن 51800 طن من خام الكلينكر والتصدير إلى الجابون، حيث تعتبر الأسواق الأفريقية المستورد الأول للخام من الميناء.

كما شهد ميناء غرب بورسعيد التابع للمنطقة الاقتصادية نشاطًا ملحوظًا في حركة سفن البضائع العامة، حيث استقبل السفينة PORTOLA القادمة من قبرص وذلك لشحن 9320 طن صودا كاوية لتغادر السفينة فور انتهاء عمليات الشحن إلى إيطاليا.

كما استقبل الميناء السفينة FAI RCHEM KATANA القادمة من تركيا لتفريغ 7 آلاف طن من مادة الايثلين لصالح محطة الصب السائل لشركة نيو هورايزون تانك ترمينال على رصيف عباس بعد انتهاء المرحلة الأولى من تطويره لتغادر السفينة فور انتهاء عمليات التفريغ مستكملة رحلتها البحرية إلى أسبانيا.

كما وصل ميناء غرب بورسعيد السفينة ZAMZAM القادمة من تركيا لتفريغ 2430 طن رخام بالميناء.

وذكر البيان أن الميناء انتهى من تفريغ سفينة دحرجة السيارات الرورو  GMT ASTRO القادمة من ميناء العقبة لتفريغ 533 سيارة لذوي الهمم وسوف تغادر السفينة فور انتهاء عمليات التفريغ مستكملة رحلتها البحرية إلى تركيا.

وفي هذا الصدد، تتخذ إدارة موانئ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس جميع الإجراءات اللازمة والتنسيق مع الجهات المعنية داخل الميناء لتسهيل عمليات الشحن والتفريغ الجارية خلال اليوم على الأرصفة.

اقتصا إفريقية استقبال سفن الافريقي الأسواق الأفريقية الاقتصاد

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