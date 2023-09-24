خبير اقتصادى: مصر أصبحت قبلة لجذب الاستثمارات من الشركات الصينية (فيديو)

قال الدكتور محمد البهواشي، الخبير الاقتصادي، إنه تم عمل برامج إصلاحية انتهجتها الدولة خلال الفترة الماضية، سواء في ملفات البنية التحتية أو الاستغلال الأمثل للقوى البشرية وتعظيم الاستفادة من مواردها الطبيعية؛ وتسليط الضوء عليها لترويجها استثماريًا وتطوير إمكانياتها من شبكات طرق وموانئ ومطارات، بالإضافة إلى التطوير التكنولوجي الذي شمل كل أركان الدولة.

مصر هي الوجهة الأفضل إقليميًا

وأضاف "البهواشي"، عبر مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، أن الدولة هيأت بنية تشريعية وبنية إصلاحية للإصلاح الهيكلي والإصلاح الاقتصادي، وهو ما عدل من شكل الاقتصاد المصري، وأصبح الاقتصاد به إيجابية في ظل تراجعات عالمية، وبالتالي فإن مصر هي الوجهة الأفضل إقليميًا.



وأوضح الخبير الاقتصادي أن مصر تقدمت مراكز كثيرة جدًا في وقت صعب، وفي وقت به منافسة بين كل دول المنطقة، حيث أصبحت أفضل وجهة استثمارية على مستوى القارة الإفريقية، مشيرًا إلى أن الفرص الاستثمارية الموجهة إلى مصر من قبل الشركات الصينية سوف تعزز الاستثمارات، وتلقى الضوء على ما تم إنجازه بشكل إيجابي.

وأكد الخبير الاقتصادي أن مصر أصبحت قبلة لجذب الاستثمارات بصفة عامة، لاسيما في الاقتصاديات الخضراء بكل قطاعاتها، متابعًا: مصر عملت على ملف الاقتصاد الأخضر بكل أنواعه، والاستغلال الأمثل للموارد، وتعظيم الاستفادة من المباني الخضراء.