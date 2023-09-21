خبير اقتصادى: الصعيد أصبح قبلة للاستثمارات بعد التنمية التى تمت به

قال الدكتور محمد البهواشي، الخبير الاقتصادي، إن قطار التنمية توجه للصعيد، الذي كان بعيدًا عن التنمية لعقود، مؤكدًا أن الدولة خلقت نوعًا من المصالحة مع المواطن الصعيدي.

وأضاف خلال تصريحاته لقناة "إكسترا نيوز"، أن مبادرة حياة كريمة أعادت الحياة لقرى كانت مهمشة وتم نقل التنمية الكاملة إليها وما نراه من افتتاحات والقضاء على العشوائيات وكل هذه المشروعات هي بمثابة مداواة لهم، مشيرًا إلى أن لصعيد أغلب موارده كانت غير مستغلة.

وتابع أن التنمية التي تمت في الصعيد جعلته جاذبًا للاستثمارات والاستفادة من العنصر البشري، مشيرًا إلى أن كل محافظة أصبح لها ظهير صحراوي واستطاعت الدولة أن تزيد في الظهير العمراني.

المحاور الأساسية للتنمية في الصعيد

وأكد أن المحاور الأساسية هي إنشاء بنية تحتية لأن الصعيد كان يحتاج لبنية أساسية كاملة وأهمها مشروعات الطرق والبنية التحتية وأوصلت التنمية لقرى الصعيد وتم استهداف كل محافظة بما يناسبها من مزايا نسبية تميزها عن محافظة أخرى واستغلال الموارد المهملة في الصعيد، موضحًا أنه تم تغيير في البصلة الاستثمارية وأصبح الصعيد قبلة الاستثمارات من خلال بنية تشريعية ومشروعات تنموية.