إصدار الترجمة العربية من رواية "البحيرة" لـ"ياسوناري كاواباتا"

صدرت حديثا عن منشورات تكوين ودار الرافدين للنشر والتوزيع، ضمن سلسلة "مرايا"، الترجمة العربية من رواية "البحيرة" للكاتب الياباني الراحل ياسوناري كاواباتا، ومن ترجمة علي عبد الأمير صالح.

ومن أجواء الرواية نقرأ:

حين أسمعُ صوتكِ، يتلاشى كلّ شيء آخر في العالم. أعرف أنه يبدو آتيًا من بعيد، لكن المرء لا يقدر أن يلاحق الصوتَ أو يُمسك به، أليس كذلك؟ أعتقد أنه مثل جريان الزمن أو الحياة. لا، لا ضرورةَ لذلك. يُمكنكِ استخدام صوتكِ المحبوب متى شئتِ، لكن حين تختارين الصمت كما أنتِ فاعلةٌ الآن، ما من أحدٍ يُرغمكِ على الكلام. بالطبع، قد تلجئين إلى التحدث بصورةٍ مفاجئة في حالات الدهشة أو الغضب أو الحزن، لكنك تتمتعين بكامل الحرية في أن تختاري الصمت أو أن تتحدثي بصوتك الاعتيادي.

نبذة عن ياسوناري كاواباتا

ياسوناري كاواباتا (1899-1972): روائي ياباني تُعدُّ أعماله تجسيدا للصراع الياباني بين التقاليد الصارمة وبين توجّهات الحداثة التي اجتاحت المجتمع آنذاك. ساهم عام 1924 في إصدار مجلّة (العصر الفني) التي أسّست لمدرسة جديدة في الكتابة سُمّيت "Shinkankakuha"، أي الانطباعية أو الحسيّة الجديدة، ردّاً على التوجّه الأدبي المهيمن آنذاك، والواقع تحت تأثير المذهب الواقعي.

حصل على نوبل للآداب عام 1968 ليصبح أول ياباني يفوز بها، وقد أصرّ على تسلّمها مرتدياً الزيّ الوطني التقليدي. رغم إدانته الانتحار في خطاب تسلّمه الجائزة، إلّا أنه أقدم بعد بضع سنوات على ذلك. لم يترك وراءه أية رسالة، ولكنّ ما كُتب في تأبينه هو أنه قال ذات مرة "إن الموت الصامت كلمةٌ خالدة".

وبالإضافة إلى الكتابة الأدبية، عمل أيضا كمراسل لصحيفة "ماينيتشي شيمبون" من أوساكا وطوكيو، رغم أنه رفض المشاركة في التعبئة العسكرية التي رافقت الحرب العالمية الثانية، فإنه لم يتأثر بالإصلاحات السياسية اللاحقة في اليابان. ومع موت أفراد عائلته بينما كان في سن مبكرة، أثرت الحرب بشكل كبير عليه، وبعد انتهاء الحرب بوقت قصير قال بأنه لن يستطيع أن يكتب إلا المراثي.