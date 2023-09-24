الأحد 24 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

4 أكتوبر .. محاكمة شاب أصاب مواطنا بعاهة مستديمة بواسطة كلب شرس

ارشيفية
ارشيفية

أجلت محكمة جنايات الأميرية  محاكمة شاب لجلسة 4 أكتوبر بتهمة إصابة مواطن بعاهة مستديمة بعدما عقره كلب "شرس"، أطلقه المتهم فى مشاجرة مع جيرانه، مما تسبب فى إصابة شخص كان يمر فى المكان بالصدفة وعقره "الكلب" .

 

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 تفاصيل إصابة شاب بعاهة مستديمة عقره كلب في الأميرية 

بدأت تفاصيل الواقعة، بتلقي قسم شرطة الأميرية بلاغا بنشوب مشاجرة فى أحد الشوارع بمنطقة الأميرية، مما تسبب فى إصابة شخصين أحدهم فى حالة خطرة، انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وتبين من التحريات والتحقيقات نشوب مشاجرة بين طرفين قام أحدهم باستخدام "كلب شرس" على الطرف الثانى لترهيبهم لكن "الكلب" عقر شخصين أحدهم المجنى عليه كان يسير بالصدفة المكان وقت المشاجرة وعقره الكلب  مما أدى لإصابته ونقله إلى المستشفى، تم القبض على المتهم واحالته للنيابة العامة التى قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

محكمة جنايات الأميرية صابة مواطن عاهة مستديمة قسم شرطة الأميرية منطقة الأميرية كلب شرس

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