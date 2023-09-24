الأحد 24 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

شراكة بين "حلوان للأجهزة المعدنية" و"تريديكس" لإنتاج الأجهزة الكهربائية الصغيرة

وزير الإنتاج الحربي
وزير الإنتاج الحربي

صرح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر بأنه في ضوء توجيهات المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي بعقد الشراكات التعاونية مع شركات القطاع الخاص لسد احتياجات السوق من مختلف المنتجات المدنية التي تخدم المواطن؛ تم توقيع عقد شراكة بين شركة حلوان للأجهزة المعدنية (مصنع 360 الحربي) وبين شركة "تريديكس".

وقام بتوقيع العقد الدكتور مهندس طه جمعة رئيس مجلس إدارة الشركة (مصنع 360 الحربي) والمهندس أحمد أبوزيد رئيس مجلس إدارة شركة "تريديكس"، بحضور المهندس محمد أيمن عبدالحميد نائب رئيس مجلس إدارة الشركة (مصنع 360 الحربي).

 

-التعاون المشترك لإنتاج الأجهزة الكهربائية الصغيرة: غلايات المياه الكهربائية والخلاطات

أوضح الدكتور مهندس طه جمعة رئيس مجلس إدارة شركة حلوان للأجهزة المعدنية أن توقيع عقد الشراكة مع "تريديكس" يأتي بهدف التعاون المشترك لإنتاج الأجهزة الكهربائية الصغيرة مثل (غلايات المياه الكهربائية، الخلاطات، العجانات، الكبة)، مشيرًا إلى أن هذا التعاون من شأنه المساهمة في تقليل الاعتماد على الاستيراد وتعزيز تنافسية المنتج المحلي في مجال الأجهزة الكهربائية الصغيرة، لافتًا إلى حرص الشركة (مصنع 360 الحربي) على تنفيذ توجيهات السيد وزير الدولة للإنتاج الحربي بالتكامل مع القطاع الخاص المحلي والعالمي في مجالات التصنيع المختلفة تماشياً مع التوجه العام للدولة وتحقيق سياساتها الرامية إلى تطوير وتطويع القدرات والإمكانيات التصنيعية والفنية والتكنولوجية المتاحة بما يدعم استراتيجيات التنمية المستدامة من خلال الاعتماد على قدرات التصنيع المحلية بأيدٍ مصرية وبأعلى معايير الجودة العالمية.

 

-تصنيع الأجهزة المنزلية التي تخدم قطاع الأسرة

وأشار رئيس مجلس إدارة الشركة إلى أن "حلوان للأجهزة المعدنية" تعد رائدة في تصنيع الأجهزة المنزلية التي تخدم قطاع الأسرة حيث تتخصص في إنتاج (التكييفات، الغسالات، الثلاجات، السخانات، البوتجازات). 

وزارة الانتاج الحربي مصنع 360 الحربى التنمية المستدامة شركة حلوان أجهزة معدنية

مواد متعلقة

فلسطين تدعو لإجراءات أممية لتفعيل نظام الحماية الدولية للشعب الفلسطينى

القاهرة الإخبارية: قوات الاحتلال تنفذ إجراءات عقابية وترحيلًا للمقدسيين

وزير الإنتاج الحربى يوجه الشركات بضرورة التواصل الفعال مع العاملين

الأكثر قراءة

هبوط اضطراري لطائرة مصرية تحمل 120 راكبًا فى السعودية

بنك مصر يعلن عن وظائف جديدة.. تعرف على الشروط

بعد انتقال ملكيتها للصندوق السيادى.. التخطيط: لا مساس بحقوق العاملين بالقابضة للتأمين

عاجل.. عالم الزلازل الهولندى يتنبأ بزلزال مُدمر

أهالى كفرشكر يشكرون الرئيس على إنشاء موقف عمومى للسيارات

خاص لـ"الدستور".. مارسيليا الفرنسى يُكذّب جايمى باتشيكو: لم نقدم أى عروض

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سارة الشلقاني

لغز كيسنجر

د. القس جرجس عوض

كلمة فى حق الرئيس السيسى؟

ماجد حبته

إن عاش اقتصاد أوكرانيا!

د.أحمد الخميسى

عزالدين نجيب.. وطن ملون

كريم شعبان

هيكل.. الأستاذ الذى منحه «ترند» كارنيه الصحافة

مؤمن المحمدي

الغزال الأسمر

حسين دعسة

لقاء رئيس وزراء الأردن مع رئيس الشيوخ المصرى: تكامل الرؤية ومسارات التعاون المشترك

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «7-8»

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يشن قصفًا عنيفًا على موقع شرق غزة

"اعترافات الثعلب".. هنرى كيسنجر يروى «صدمة أكتوبر 73»

رحلة الخمسة أيام.. ماذا فعل نتنياهو فى نيويورك؟