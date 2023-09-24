الأحد 24 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"الديدي" يمثل مصر في ماراثون برلين الدولي لرياضة التزلج "السكيت"

الكابتن أدهم محمود
الكابتن أدهم محمود

شارك اللاعب المصري أدهم محمود الديدي في ماراثون برلين الدولي لرياضة التزلج

سويسي يمثل مصر 

وقال اللاعب الذي سافر من محافظة السويس لتمثيل جمهورية مصر العربية بماراثون برلين الدولي، إنه يشارك بهذا الماراثون للمرة الثانية. 

رقم جديد 

وأشار الشاب السويسي خلال تصريح خاص لـ"الدستور" إلى تمكنه من تحقيق رقم شخصي جديد في مسافة الماراثون 42 كيلو متر أقل من العام الماضي بـ 10 دقائق كاملة، كما حقق زمن جديد في مسافة النصف ماراثون 21 كيلو مترا.

وأشار اللاعب المصري أدهم محمود إلى أن ماراثون برلين الدولي هو أكبر ماراثون skating على مستوى العالم.

ووجه أدهم الشكر لكل من  دعمه وشجعه، وقال عبر منشور على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: “شكرا بجد لكل الناس اللي تشجعني وبتدعمني دايما بجد بتفرق جدا في نفسيه الواحد”. 

كما وجه اللاعب المصري أدهم محمود الشكر الإتحاد المصري علي التشجيع والدعم المستمر والمتابعة طوال الوقت. 

ولفت اللاعب أدهم محمود ان العام القادم سيشهد مشاركة عدد كبير من اللاعبين المصريين في ماراثون برلين الدولي. 

تعرف على أدهم 

ويعد الكابتن أدهم محمود من اوائل من مارسوا رياضة التزلج في مصر واول من مارسها في شوارع السويس قبل أن يكون فريقا من الاطفال والشباب. 

وتعاقدت عدد من إدارات الأندية المصرية مع الكابتن أدهم لتكوين فرق وتدريبها للعب باسم تلك الأندية. 

وكان أدهم محمود قد شارك العام الماضي بماراثون برلين الدولي وحقق رقما متقدما وهو التزلج 42 كيلو مترا في زمن1:37:17. 

ماراثون برلين الدولي لرياضة التزلج السكيت
ماراثون برلين الدولي لرياضة التزلج السكيت
ماراثون برلين الدولي لرياضة التزلج السكيت
ماراثون برلين الدولي لرياضة التزلج السكيت
ماراثون برلين الدولي لرياضة التزلج السكيت
ماراثون برلين الدولي لرياضة التزلج السكيت
ماراثون برلين الدولي لرياضة التزلج السكيت
ماراثون برلين الدولي لرياضة التزلج السكيت
ماراثون برلين الدولي لرياضة التزلج السكيت
ماراثون برلين الدولي لرياضة التزلج السكيت
ماراثون برلين الدولي لرياضة التزلج السكيت
ماراثون برلين الدولي لرياضة التزلج السكيت
ماراثون برلين الدولي لرياضة التزلج السكيت
ماراثون برلين الدولي لرياضة التزلج السكيت
ماراثون برلين الدولي لرياضة التزلج السكيت
ماراثون برلين الدولي لرياضة التزلج السكيت
ماراثون برلين الدولي لرياضة التزلج السكيت
ماراثون برلين الدولي لرياضة التزلج السكيت
ماراثون برلين الدولي لرياضة التزلج السكيت
ماراثون برلين الدولي لرياضة التزلج السكيت
ماراثون برلين الدولي لرياضة التزلج السكيت
ماراثون برلين الدولي لرياضة التزلج السكيت
ماراثون برلين الدولي لرياضة التزلج السكيت
ماراثون برلين الدولي لرياضة التزلج السكيت
ماراثون برلين التزلج ماراثون برلين الدولي لرياضة التزلج مصر السويس

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