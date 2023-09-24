الأحد 24 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

أهالى كفرشكر يشكرون الرئيس على إنشاء موقف عمومى للسيارات

أهالى كفرشكر يشكرون
أهالى كفرشكر يشكرون الرئيس السيسى على إنشاء موقف للسيارات

أعرب أهالي كفرشكر بمحافظة القليوبية عن فرحتهم بإنشاء موقف عمومي للسيارات على الطريق السريع بنها المنصورة، لخدمة المواطنين والقضاء على فوضى مدخل المدينة، الذي يتسبب في تكدسات وزحام شديد، ويعطل المواطنين والموظفين والطلاب عن أعمالهم ومصالحهم بصفة يومية.

وأكد محمد حلمي، موظف بالطب البيطري، أن إنشاء موقف عام للسيارات في مدينة كفرشكر يعد إنجازًا هامًا يضاف إلى إنجازات ومشروعات الرئيس عبدالفتاح السيسي، التي لم نشهدها منذ 50 عامًا.

وأوضح أن مدينة كفرشكر كانت محرومة من وجود موقف عام للسيارات يضم جميع الخطوط، بدلًا من الموقف العشوائي الموجود عند مدخل المدينة، الذي يتسبب في تكدس وزحام شديد، ويعطل حركة المواطنين والسيارات والمسافرين باستمرار.

وقال المهندس أحمد منصور، مدير المنطقة الاستثمارية بمدينة بنها وأحد أهالي كفرشكر، إن موقف السيارات في المدينة يزيد من رضى المواطنين داخل كفرشكر والقرى التابعة، لأنه يساهم بشكل كبير في القضاء على العشوائية وحل مشكلة الزحام الشديد عند مدخل المدينة.

وأشار إلى أنهم كانوا يسمعون فكرة إنشاء موقف سيارات في كفرشكر منذ سنوات، ولكن لم تُنفذ إلا في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث يتم العمل بسرعة كبيرة من أجل راحة وخدمة المواطنين والسائقين والمسافرين.

وأوضحت نها عتيق، موظفة، أنها كانت تتأخر في ذهابها إلى عملها في محافظة القاهرة بسبب الزحام والتكدس والعشوائية عند مدخل المدينة، ولكن مع تخصيص وإنشاء موقف عام للسيارات في كفرشكر سيتم حل هذه المشكلة لها ولجميع الموظفين والمسافرين. 

وشكرت عتيق الرئيس عبدالفتاح السيسي على اهتمامه بالمواطنين وحل مشاكلهم، من خلال إنشاء المشروعات الخدمية والتنموية في كل مكان، التي توفر الوقت والجهد وتزيد من راحة المواطنين.

من جانبه، أكد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، في تصريحات لـ"الدستور"، أنه جار إنشاء موقف سيارات حضاري متميز ومتكامل الخدمات في مدينة كفرشكر، وتوفير جميع الخدمات التي يحتاجها السائقون، بالإضافة إلى إنشاء مسجد متميز عند مدخل الموقف.

وأشار إلى أن الموقف تم تصميمه لاستيعاب أكثر من 300 سيارة أجرة من نوع ميكروباص وميني باص وأتوبيس، على مساحة تبلغ 700 متر مربع، بهدف التخلص من المواقف العشوائية في المدينة.

وأضاف: "نعمل دائمًا على راحة وخدمة المواطنين ونشر الرضا بينهم، من خلال تنفيذ المشروعات الخدمية والقومية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهذا يدل على الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة لاحتياجات المواطنين وحل مشاكلهم، بالإضافة إلى أن المدن في المحافظة تشهد مشروعات غير مسبوقة يتم تنفيذها في الوقت الحالي".

كفر شكر موقف سيارات محافظة القليوبية الرئيس السيسي خدمات المواطنين

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