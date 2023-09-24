الأحد 24 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"ادعم نقابتك": مؤتمر المحامين الرياضيين نقلة نوعية بخصوص الرياضة في مصر

رابطة المحامين الرياضيين
رابطة المحامين الرياضيين

أكد عبد المجيد جابر، المحامي والمتحدث الرسمي باسم حملة ادعم نقابتك، أن تأسيس رابطة المحامين الرياضيين سوف يحدث نقلة نوعية في الرياضة بمصر.

وأضاف جابر في بيان له: هناك خلل شديد بالعمل الرياضي في مصر من الناحية القانونية نظرا لتدخل وكلاء اللاعبين غير المتخصصين والسماسرة في النواحي القانونية مما يترتب عليه إهدار فرص كانت من الممكن أن تدر مدخلات إلى الدخل القومي تقدر بمليارات الجنيهات مما يعد ضياع لفرص كبيرة في ظل توجهات الجمهورية الجديدة.

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فيما أكد علي الفيل المحامي، أن هناك خلل واضح في نظر المنازعات الرياضية في مصر أمام جهات غير مختصة وبالتحديد القضاء الإداري، حيث أن هناك آليات قانونية جديدة نص عليها الدستور وقانون الرياضة وكذا القوانين ذات الشأن واللوائح والنظم الداخلية للاتحادات الرياضية المختلفة وكذا الدولية، تتطلب تدخل وتوضيح من المحامين.

وفي السياق ذاته، أكد محمد عبد المجيد المحامي أن مصر ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في حاجة ماسة إلى إنشاء فرع لمحكمة التحكيم الرياضي في إفريقيا مناظر لمحكمة التحكيم الرياضية الدولية في سويسرا وفرعها المتواجد في الإمارات.

نظر المنازعات الرياضية أمام القضاء الإداري قد يكلف مصر خسائر باهظة

واختتم أن نظر المنازعات الرياضية أمام القضاء الإداري قد يكلف مصر خسائر باهظة تتمثل في وقف النشاط الرياضي في مصر وكلفتها المالية الباهظة.

تعيين محامين متخصصين في القوانين الرياضية

فيما أكد صالح حسب الله المحامي بالنقض ووكيل مؤسسي رابطة المحامين بمصر، أن صناعة الرياضة تحتاج إلى نظام قوي يتضمن عددًا من الضوابط واللوائح لحصول كل من الجماهير واللاعبين والأندية والمراكز الرياضية على أفضل الصفقات، وأن ذلك يتحقق بتعيين محامين متخصصين في القوانين الرياضية والذين يتعاملون مع العقود وقوانين العلامات التجارية والقضايا الضريبية".

وأضاف: دور هؤلاء المحامين، هو لعب دور مهم في التأكد من أن كل طرف يستمتع بالألعاب والفعاليات والأحداث الرياضية محافظا على حقوقه ومؤديًا لالتزاماته، وبالتالي فإن رابطة المحامين الرياضيين تقوم بدعم  المصالح القانونية لاشخاص قانون الرياضة سواء كانوا لاعبين مستقلين أو رياضيين أو مدربين أو مديري فرق.

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