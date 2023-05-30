الثلاثاء 30 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رسميا.. المحكمة الرياضية توافق على طلب يوفنتوس وتكتفي بتغريمه ماليًا

يوفنتوس
يوفنتوس

وافقت المحكمة الرياضية، اليوم الثلاثاء على طلب يوفنتوس وأقرّت الاكتفاء بفرض عقوبة مالية دون حسم نقاط من رصيده، وسيكون أندريا أنييلي رئيس النادي على موعد مع محاكمة خاصة في 15 يونيو بعد رفضه التفاوض.

وكانت محكمة الاستئناف الفيدرالية، قد خصمت 10 نقاط من رصيد نادي يوفنتوس في بطولة الدوري الإيطالي، على خلفية قضية مكاسب رأس المال الخاصة بالنادي الأسبوع الماضي.

وكان القضاء الإيطالي قد حكم بخصم 15 نقطة من رصيد يوفنتوس، قبل أن تقوم محكمة الاستئناف بإزالة تلك العقوبة في وقت سابق.

وعُقدت جلسة الاستماع في روما، حيث قدم جوزيبي شينه المدعي العام للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، إدعائه وطالب بمعاقبة النادي بخصم 11 نقطة، لترد المحكمة بالموافقة على خصم 10 نقاط، بعد إثباتهم كمذنبين بتضخيم رسوم الانتقالات الخاصة باللاعبين بشكل مصطنع من أجل تعزيز مكاسب رأس المال، الأمر الذي جعلهم يتنقلون حول أصول أكبر بكثير مما يمتلكه يوفنتوس في الواقع.

وودع "اليوفي" المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا بعد الخسارة الجولة الماضية على يد ميلان الذي تأهل بهدف نظيف، حيث وقع في المركز السابع برصيد 59 نقطة.

يوفنتوس المحكمة الرياضية أندريا أنييلي أنييلي الدورى الايطالى

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