إصابة 3 إثر انقلاب "بيتش باجي" بمرسى مطروح

أصيب فجر اليوم، 3 أشخاص، فى حادث انقلاب بيتش باجى فى منطقة باب البحر بمدينة مرسى مطروح بمحافظة مطروح، وتم على الفور الدفع بسيارات الإسعاف ونقلهم إلى مستشفى مطروح العام.

أسماء المصابين

وحصلت الدستور على أسماء المصابين وهم " مها سعيد مصطفي 26 سنة مصابة باشتباه pc وتورم بالعينين واشتباه كسر بالساعدين و كدمات و سحجات متفرقة بالجسم، و محمد خالد وجيه 3 سنوات مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج و كدمات و سحجات متفرقة بالجسم، و سفيان بلال معتز عامان مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج و كدمات و سحجات متفرقه بالجسم ".

إجراء الفحوصات الطبية للمصابين

وقام الطاقم الطبى فى مستشفى مطروح العام بإجراء الفحوصات الطبية اللازمة للمصابين، وحالتهم العامة مستقرة حيث تم تحرير المحضر اللازم للعرض علي الجهات المختصة.



إصابة 19 فى انقلاب سيارة ميكروباص بطريق "الإسكندرية- مطروح"

وفى سياق آخر، كان قد أصيب 19 شخصًا في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق الإسكندرية- مطروح، وتم على الفور الدفع بسيارات الإسعاف ونقلهم إلى مستشفى رأس الحكمة.

وأجرى الطاقم الطبي في مستشفى رأس الحكمة الفحوصات الطبية اللازمة للمصابين وحالتهم العامة مستقرة، حيث تم تحرير المحضر اللازم للعرض على الجهات المختصة.

مصرع طفل وإصابة 5 في حادث انقلاب سيارة بالطريق الدولى

كما لقى طفل مصرعه وأصيب 5 آخرين، فى حادث انقلاب سيارة فى الكيلو 60 بالطريق الدولى و تم على الفور الدفع بسيارات الإسعاف، وتم نقلهم إلى مستشفى العلمين النموذجى.

وقام الطاقم الطبى فى مستشفى العلمين النموذجى بإجراء الفحوصات الطبية اللازمه للمصابين ووضعهم تحت الملاحظة الطبية والتحفظ على الجثمان فى ثلاجة حفظ الجثامين بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة ومفتش الصحة وحرر المحضر اللازم للعرض على الجهات المختصة.