مانشستر يونايتد يستعيد نغمة الانتصارات فى الدورى الإنجليزى بالفوز على بيرنلى

استعاد مانشستر يونايتد نغمة الانتصارات في بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، وذلك عقب فوزه على مضيفه بيرنلي 1 /صفر، مساء السبت، ضمن منافسات الجولة السادسة بالمسابقة.

وسجل برونو فيرنانديز هدف المباراة الوحيد لمانشستر يونايتد في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

ورفع مانشستر يونايتد، الذي حقق فوزه الأول بعد تعرضه للهزيمة في آخر مباراتين، رصيده إلى تسع نقاط في المركز الثامن.

على الجانب الأخر، تجمد رصيد بيرنلي عند نقطة واحدة ليحتل المركز الأخير بفارق الأهداف فقط خلف لوتون تاون وشيفيلد يونايتد على الترتيب.

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أحداث المباراة

أصحاب الأرض بدأوا المباراة بقوة، وأرسل روبيرتس تمريرة عرضية من جهة اليمين لداخلم نطقة الجزاء وحولها زكي العمدوني برأسية قوية تصدى لها الحارس أونانا.

وعاد بيرنلي مجددا وسدد براونهيل الكرة من خارج منطقة الجزاء ومرت لخارج الملعب بعيدة عن المرمى.

في الدقيقة 16 زكي العمدوني سدد الكرة من داخل منطقة الجزاء وارتدت من القائم الأيسر.

في الدقيقة 24 سجل جوني إيفانز هدف لكن تم إلغاء الهدف بداعي وجود تسلل على اللاعب راسموس هويلوند قبل تسجيل جوني إيفانز للهدف.

وقبل نهاية الشوط الأول سجل برونو فيرنانديز هدف المباراة الوحيد بعدما أرسل جوني إيفانز تمريرة طولية من منتصف الملعب لداخل منطقة الجزاء ثم سددها برونو فيرنانديز على الطائر لتمر على يمين الحارس لداخل الشباك.

في الشوط الثاني استمرت السيطرة من جانب فريق مانشستر يونايتد، وأرسل دالوت تمريرة عرضية من جهة اليمين لداخل منطقة الجزاء وحاول هويلوند تسديد الكرة من على القائم الأول ولكن مرت من أمامه لخارج الملعب.

في الدقيقة 75 توقف المباراة بسبب إصابة اللاعب جوني إيفانز بعد اصطدامه بالحارس أندري أونانا ونزول الطاقم الطبي لإسعافه.

وهدأت المباراة بعد ذلك في الوقت الذي حاول فيه فريق بيرنلي العودة لتعديل النتيجة لكن دون جدوى ليحقق مانشستر يونايتد الفوز بهدف وحيد.