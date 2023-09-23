السبت 23 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

هويلوند يقود هجوم مانشستر يونايتد أمام بيرنلي بالدوري الإنجليزي

راسموس هويلوند
راسموس هويلوند

أعلن إريك تين هاج، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، عن تشكيل فريقه الذي سيواجه فريق بيرنلي بمباراة الجولة السادسة لبطولة الدوري الانجليزي الممتاز.

ويقود راسموس هويلوند هجوم يونايتد في مباراة اليوم، بينما يجلس سفيان أمرابط على دكة البدلاء.

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد على النحو الآتي:

في حراسة المرمى: أندريه أونانا.

خط الدفاع: ديوجو دالوت، فيكتور ليندلوف، جوني إيفانز، سيرجيو ريجليون.

وسط الملعب: كاسميرو، سكوت ماكتومناي، حنبعل المجبري.

الهجوم: ماركوس راشفورد، راسموس هويلوند، برونو فيرنانديز.

فيما جاءت دكة بدلاء مانشستر يونايتد على النحو الآتي: "بايندير، رافائيل فاران، سفيان أمرابط، كريستيان إريكسن، جور، فاكوندو بيلستري، دوني فان دي بيك، أليخاندرو جارناتشو، أنطوني مارسيال".

ويتطلع مانشستر يونايتد لتحقيق الفوز في مباراة اليوم من أجل الخروج من دوامة الهزائم المتتالية التي تعرض لها الفريق في آخر 3 مباريات لعبها أمام أرسنال وبرايتون في الدوري الانجليزي وأمام بايرن ميونخ بدوري أبطال أوروبا، بينما يرغب فريق بيرنلي في استغلال حالة تذبذب المستوى التي يعيشها مانشستر يونايتد وخطف أول انتصار له في الموسم الجاري للبدء في العمل على تحسين موقفه في جدول الترتيب.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الـ13 في ترتيب بطولة الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 6 نقاط، فيما يأتي بيرنلي بالمركز قبل الأخير بنقطة وحيدة.

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