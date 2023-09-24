الأحد 24 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

عاجل.. تفاصيل تنفيذ حاجز الأمواج لحماية ميناء العريش الجديد وموعد انتهائه

ميناء العريش الجديد
ميناء العريش الجديد

كشف اللواء بحري، خالد علي عرفة، نائب مدير ميناء العريش البحري، تفاصيل تنفيذ حاجز الأمواج  في ميناء العريش الجديد بطول 1250 مترا.

وقال خلال لقائه في برنامج “على مسئوليتي”، مع الإعلامي أحمد موسى، والمذاع عبر فضائية “صدى البلد”، أن حاجز الأمواج في ميناء العريش سيصل طوله إلى 2500 متر مع نهاية 2024، موضحا أن الأعماق في ميناء العريش ستسمح بدخول المراكب بحمولة 150 ألف طن.

وأكد أن حاجز الأمواج يحمى الميناء من البحر خلال ارتفاع المياه، إضافة إلى أنه يحمي كل السفن من أخطار البحر، مضيفا: “استخدمنا رمال البحر وإقامة حوض الترسيب وتوسعة ميناء العريش ووصلنا لعمق 12 مترا”.

لجان من سيناء بالاشتراك مع النقل لبحث ملف التعويضات

وتابع، أن الفريق كامل الوزير، وزير النقل، شكل لجانا من أهالي سيناء بالاشتراك مع النقل والمحافظة؛ لبحث ملف التعويضات، مؤكدا أن الرئيس السيسي، أمر بصرف تعويضات مناسبة  لأهالي سيناء، والأولوية في التعيينات بميناء العريش ستكون لأهالي شمال سيناء لا سيما المتضررين من الأهالي.

 

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