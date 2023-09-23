السبت 23 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أحمد موسى: العمل على تجهيز العريش لتكون قبلة للاستثمارات

أحمد موسى
أحمد موسى

قال الإعلامي  أحمد موسى، إن قرية الروضة شمال سيناء، في الماضي شهدت حادثا إرهابيا استشهد فيه 250 مواطنا، مؤكدًا أنها كانت أكبر عملية إرهابية شهدتها القرية.

وأضاف خلال حلقة برنامج “على مسئوليتي”، والمذاع عبر فضائية “صدى البلد”، أن هناك خطة تأمين كاملة لمدينة العريش، كما أن الطريق الدائري الجديد بشمال سيناء هو أحد الطرق الجديدة.

وتابع أن العريش مدينة سياحية وشهدت إقبالا كبيرًا من المصطافين هذا العام، لأنها أصبحت آمنة تماما، مشيرًا إلى أن الإرهابيين كانوا يتسللون إلى مدينة العريش من الجبال والزراعات للقيام بعملياتهم الإرهابية، وتم القضاء على الإرهاب وانتقلنا لمراحل التنمية الحقيقية في شمال سيناء. 

تجهيز العريش لتكون مدينة سياحية وقبلة للاستثمارات

وأكد أن مطار العريش أُغلق لحين تأمين كل المنطقة المجاورة، ومنذ 3 سنوات كان من المستحيل أن نقف آمنين، كما أن مزرعة أبوطبل كانت أخطر منطقة تهدد مطار العريش، مشيرًا إلى أنه حاليًا يتم إنشاء مطار دولي في العريش، ويتم تجهيز المدينة لتكون مدينة سياحية وتجارية وقبلة للاستثمارات.

أحمد موسى مطار دولي العريش قبلة للاستثمارات مدينة سياحية

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