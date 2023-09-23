أحمد موسى يناشد الرئيس السيسى تحويل شمال سيناء لمنطقة حرة

ناشد الإعلامي أحمد موسى، الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن يتم تحويل شمال سيناء لمنطقة حرة كبورسعيد وذلك لدعمها، مشيرًا إلى أن ميناء العريش ومطارها سيؤديان لحركة تجارية وسياحية كبيرة.

وأضاف، خلال حلقة برنامج "على مسئوليتي"، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن هناك تطورات كبيرة في ميناء العريش، وهي أكبر نقطة ربط بين دول الخليج من خلال البحر الأحمر.

إنشاء ميناء بحري في طابا

وأشار إلى أن تصريح وزير النقل الفريق كامل الوزير، عن عمل ميناء نقل بحري في طابا، وهو الخبر الذي تناقلته وسائل الإعلام الغربية، مؤكدًا أن الدولة المصرية لديها رؤية وتعمل عليها، وأن مصر لا تنافس أحدًا وتعمل من أجل مواطنيها، وقناة السويس لا يوجد لها منافس في العالم.