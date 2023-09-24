الأحد 24 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ترتيب الدورى الإنجليزى بعد مباريات اليوم وفوز السيتى

الدورى الإنجليزى
الدورى الإنجليزى

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد مباريات اليوم، والتي انتهت منذ قليل ضمن منافسات الجولة السادسة من "البريميرليج"، حيث يواصل مانشستر سيتي اكتساحه لمنافسيه ويحقق الفوز السادس له على التوالي دون أن يتعرض لهزيمه أو تعادل حتى الآن، ليستحق بذلك صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي بعد مباريات اليوم دون أن ينازعه أحد، فهو الفريق الوحيد في الدوري الإنجليزي حتى الآن الذي لم يتلقى هزائم أو تعادل منذ بدء الموسم الحالي 2023/2024، وتستأنف مباريات الجولة الحالية الأحد.

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد مباريات اليوم

مركز

فريق

لعب

فاز

تعادل

خسر

له

ضده

الفارق

نقط

1

مانشستر سيتي

6

6

0

0

16

3

+13

18

2

توتنهام

5

4

1

0

13

5

+8

13

3

ليفربول

5

4

1

0

12

4

+8

13

4

أرسنال

5

4

1

0

9

4

+5

13

5

برايتون

5

4

0

1

15

7

+8

12

6

وست هام

5

3

1

1

10

7

+3

10

7

أستون فيلا

5

3

0

2

11

10

+1

9

8

مانشستر يونايتد

6

3

0

3

7

10

-3

9

9

كريستال بالاس

6

2

2

2

6

7

-1

8

10

فولهام

6

2

2

2

5

10

-5

8

11

نوتنجهام فورست

6

2

1

3

7

9

-2

7

12

نيوكاسل

5

2

0

3

8

7

+1

6

13

برينتفورد

6

1

3

2

9

9

0

6

14

تشيلسي

5

1

2

2

5

5

0

5

15

إيفرتون

6

1

1

4

5

10

-5

4

16

ولفرهامبتون

6

1

1

4

6

12

-6

4

17

بورنموث

5

0

3

2

4

8

-4

3

18

شيفيلد

5

0

1

4

5

9

-4

1

19

لوتون تاون

5

0

1

4

3

11

-8

1

20

بيرنلي

5

0

1

4

4

13

-9

1

مانشستر في قمة ترتيب الدوري الإنجليزي

ووصل مانشستر سيتي إلى النقطة الثانية عشر له في الدوري بعد 6 مباريات خاضها، وذلك بعد فوزه منذ قليل على فريق نوتنجهام فورست، وكان إيرلينج هالاند اللاعب النرويجي المحترف في صفوف السيتي نصيبًا في الأهداف التي سجلت اليوم ليبتعد هو الأخر بصدارة هدافي الدوري الانجليزي.

ترتيب الدورى الانجليزى مباريات اليوم الدورى الانجليزى الجولة السادسة مانشستر سيتى ليفربول

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