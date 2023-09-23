السبت 23 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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إبراهيم درويش يوضح جهود الدولة المصرية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من تقاوي القمح

الدكتور إبراهيم درويش
الدكتور إبراهيم درويش

أوضح الدكتور إبراهيم درويش، وكيل كلية الزراعة بجامعة المنوفية، جهود الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من تقاوي القمح، قائلاً:" إن الدولة المصرية في إطار حرصها على زيادة إنتاج القمح، سواء من خلال التوسع الرأسي أو التوسع الأفقي".

وأضاف الدكتور إبراهيم درويش، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث الأخبار" الذي يقدمه الإعلامي محمد الرميحي، عبر فضائية extra news، أن جودة الأصناف هي الأساس في أي امتداد إنتاج، لافتاً إلى أنه  إذا كان الصنف رديء فإنه مهما قدمت له من عمليات زراعية وخدمة، فلا يمكن أن يؤتي ثماره، لكن الصنف الجيد من خلال المعاملات الزراعية والتوصيات الفنية التي من الممكن إجراءها عليه، يمكن أن يحقق أعلى انتاجية. 

وأوضح أن الدولة المصرية حريصة على استنباط الأصناف الجديدة التي ستكون ذات قدرة انتاجية عالية ،وفي نفس الوقت تستطيع أن تجابه التغيرات البيئية والاجهادات البيئية مثل درجات الحرارة المرتفعة أو نقص المياه أو الجفاف أو تحمل الملوحة.

تبني الدولة المصرية السياسة الصنفية 

وأشار إلى أنه في ظل التوسع الأفقي للمساحات المنزرعة من المشاريع القومية الكبرى، حيث يوجد مساحات كثيرة وبالتالي يجب أن يكون هناك أصناف تتناسب مع هذه المساحات، بالإضافة إلى تبني الدولة المصرية ما يسمى بالسياسة الصنفية، حيث عملت تقسيم للدولة المصرية إلى عدة مناطق مثل وجه بحري،  مصر الوسطى، مصر العليا، والتي تختلف بحسب التربة والمناخ، ومن ثم توزيع الأصناف على هذه المناطق بما يتلائم معها. 

السياسة الصنفية زيادة انتاج القمح الإكتفاء الذاتي تقاوى القمح توسع رأسي توسع أفقي

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