الخميس 14 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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لتحقيق الاكتفاء الذاتى من إنتاجه.. وصول تقاوى القمح لشرق قناة السويس

تقاوي القمح
تقاوي القمح

وصلت كميات كبيرة من تقاوي القمح المدعمة والمعتمدة والمنتجة من وزارة الزراعة إلى مقر الإدارة الزراعية بالقنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية، تمهيدًا لتوزيعها على المزارعين، وهي الدفعة الأولة من صنف مصر ٣، وهو صنف مقاوم للأصداء ويتحمل الجفاف والملوحة، وفق ما صرح به المهندس أحمد سليمان البعلي، مدير عام الإرشاد الزراعي بالإسماعيلية، ويأتي ذلك استعدادًا للموسم الشتوي المقبل.

توعوية المزارعين بتجهيز الأراضي الزراعية لاستقبال التقاوي

وقال سليمان البعلي إن لجنة من قسم الإرشاد الزراعي ومكافحة الآفات قامت بتوعية المزارعين بطرق تجهيز الأراضي لاستقبال التقاوي، واتباع الممارسات الزراعية السليمة للحصول على أعلى إنتاجية زراعية لهذا الموسم الشتوي، والتسهيل على المزارعين لتحفيزهم وتشجيعهم للتوسع في التنمية الزراعية المستدامة، وأول دفعة تقاوي تقدر بـ١٢٠٠ شكارة، وسوف تتوالى وصول دفعات أخرى من الأصناف المعتمدة حسب الخريطة الصنفية للمنطقة.

وأضاف أنه سيتم تكثيف الندوات الإرشادية للمزارعين بمختلف قري مركز القنطرة شرق بالإسماعيلية لحث المزارعين على زيادة المساحات لزيادة الإنتاجية من محصول القمح الاستراتيجي، وتم بالفعل اختيار الحقول الإرشادية، كما تم توفير تقاوي المحاصيل الشتوية بالأسعار المدعمة، منها القمح وزن العبوة 30 كيلو، و‏الفول البلدي وزن العبوة 35 كيلو، والبرسيم وزن العبوة 10 كيلو، والشعير وزن العبوة 30 كيلو.

اهتمام كبير برفع إنتاجية محصول القمح

وأكد المهندس نفادي محمد، مدير عام الإدارة الزراعية بالقنطرة شرق، أن هناك اهتمامًا كبيرًا برفع إنتاجية محصول القمح، موضحًا أن الحقل الإرشادي يمثل نموذجًا يحتذى به لجميع المزارعين في تطبيق التوصيات الفنية الخاصة لزراعة المحصول، وأن المستهدف زراعته هذا العام من محصول القمح بمركز القنطرة شرق يقدر بحوالي 10 آلاف فدان.

وقال المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس قسم الإرشاد الزراعي، إنه يجري تنفيذ أيام حقلية لكي تحقق فائدة تعليمية تعود على المزارعين بنتيجة إيجابية، كما يحفزهم ويدفعهم لتنفيذ التوصيات الإرشادية الجديدة التي لمسوا آثارها ونتائجها، لتدريب المزارعين على العمليات الزراعية المختلفة، كان لهذه الجهود أثرها الطيب في تقوية العلاقة بين المزارعين والإرشاد الزراعي والباحثين.

وأضاف أنه سوف تتم توعية المزارعين بالتوصيات الفنية لمحصول القمح في المرحلة الحالية والقادمة، ومنها الاهتمام بعمليات الخدمة وتجهيز الأرض ومقاومة الحشائش العريضة والرفيعة، طبقًا لتوصيات وزارة الزراعة.

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