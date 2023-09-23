السبت 23 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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سامح شكرى: الدول النامية تواجه تبعات أزمات مركبة ومتتالية لا يد لها فيها

سامح شكري
سامح شكري

قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، إن الحديث عن تطوير المنظومة الدولية متواتر خاصة بعدما وجدت الدول النامية ومنها مصر نفسها في مواجهة تبعات أزمات مركبة ومتتالية لم يكن لها يد فيها.

وأضاف شكري في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن الدول النامية لم تجد الدعم الكافي من المؤسسات الدولية التي أُنشئت لمساندة التطلعات التنموية المشروعة لدولنا وتحقيق استقرار الاقتصاد العالمي.

شكري: رؤية مصر تستهدف استعادة الثقة والفاعلية في العمل متعدد الأطراف

وأشار وزير الخارجية المصري إلى أن مصر لديها رؤية تستهدف تسليط الضوء على مجموعة من الأولويات لاستعادة الثقة والفاعلية في العمل متعدد الأطراف، مؤكدًا أن أمننا الجماعي يكمن في عملنا المشترك والتطبيق الفعلي لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وليس في التطبيق الانتقائي والمعايير المزدوجة. 

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