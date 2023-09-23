كاتب صحفى يوضح جهود الدولة المصرية فى برامج الحماية الاجتماعية خلال السنوات الماضية

أوضح أحمد يعقوب، الكاتب الصحفي، تفاصيل جهود الدولة المصرية في برامج الحماية الاجتماعية خلال السنوات الماضية، قائلًا: "إن الدولة المصرية تمكنت من وضع أسس منظومة متكاملة للحماية الاجتماعية طبقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي".

وأضاف أحمد يعقوب خلال مداخلة مع الإعلامية خلود زهران، عبر فضائية extra news، أنه على مدار السنوات الماضية منذ 2017 حتى الآن 2023م حدثت 6 زيادات متتالية في منظومة الأجور والحماية الاجتماعية والمعاشات، والمخصصات المرتبطة بتلك البنود.

إجمالي الثلاث حزم من الحماية الاجتماعية في عام واحد

وأوضح أنه في نوفمبر 2022م كانت المخصصات الخاصة بحزمة الحماية الاجتماعية 67 مليار جنيه، وفي أبريل 2023 كانت الحزمة الثانية، وقدرها 190 مليار جنيه، وفي بداية أكتوبر 2023 شهدت الزيادة الثالثة بتكلفة تقديرية 60 مليار جنيه في ضوء توجيهات القيادة السياسية، أي أن إجمالي الثلاث حزم الخاصة بالحماية الاجتماعية خلال عام 317 مليار جنيه وهو رقم كبير جدًا يمنح وفورات للمخصصات الخاصة بالحماية الاجتماعية بعيدًا عن الموازنة العامة للدولة، أي أن برنامج الإصلاح الاقتصادي منذ 3 نوفمبر 2016 عمل على إصلاح كل التشوهات التي كانت موجودة في الاقتصاد المصري ببرامج إصلاح تعتمد على زيادة الموارد الخاصة بالدولة والتي تعتمد على تهيئة بيئة الأعمال.