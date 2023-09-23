السبت 23 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

كاتب صحفى يوضح جهود الدولة المصرية فى برامج الحماية الاجتماعية خلال السنوات الماضية

حزم من الحماية الاجتماعية
حزم من الحماية الاجتماعية

أوضح أحمد يعقوب، الكاتب الصحفي، تفاصيل جهود الدولة المصرية في برامج الحماية الاجتماعية خلال السنوات الماضية، قائلًا: "إن الدولة المصرية تمكنت من وضع أسس منظومة متكاملة للحماية الاجتماعية طبقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي". 

وأضاف أحمد يعقوب خلال مداخلة مع الإعلامية خلود زهران، عبر فضائية extra news، أنه على مدار السنوات الماضية منذ 2017 حتى الآن 2023م حدثت 6 زيادات متتالية في منظومة الأجور والحماية الاجتماعية والمعاشات، والمخصصات المرتبطة بتلك البنود.

إجمالي الثلاث حزم من الحماية الاجتماعية  في عام واحد 

وأوضح أنه في نوفمبر 2022م كانت المخصصات الخاصة بحزمة الحماية الاجتماعية 67 مليار جنيه، وفي أبريل 2023 كانت الحزمة الثانية، وقدرها 190 مليار جنيه، وفي بداية أكتوبر 2023 شهدت الزيادة الثالثة بتكلفة تقديرية 60 مليار جنيه في ضوء توجيهات القيادة السياسية، أي أن إجمالي الثلاث حزم الخاصة بالحماية الاجتماعية خلال عام 317 مليار جنيه وهو رقم كبير جدًا يمنح وفورات للمخصصات الخاصة بالحماية الاجتماعية بعيدًا عن الموازنة العامة للدولة، أي أن برنامج الإصلاح الاقتصادي منذ 3 نوفمبر 2016 عمل على إصلاح كل التشوهات التي كانت موجودة في الاقتصاد المصري ببرامج إصلاح تعتمد على زيادة الموارد الخاصة بالدولة والتي تعتمد على تهيئة بيئة الأعمال.

برامج الحماية الاجتماعية الرئيس السيسي برنامج الإصلاح الاقتصادي منظوم الأجور تكافل وكرامة

الأكثر قراءة

هبوط اضطراري لطائرة مصرية تحمل 120 راكبًا فى السعودية

"الوزراء" يطالب الكهرباء بتحديد موعد للانتهاء من العمل بـ"الممارسة" (خاص)

التفاصيل الكاملة لوجود هبوط أرضى بطريق السويس اتجاه مدينة الشروق

إيقاف مدرب الزمالك وتغريم الأهلى وبيراميدز

"السياحة" تفجر مفاجأة حول الفندق الغارق فى المنيا

"حرب تخليص حق".. تفاصيل جديدة فى أزمة شقيق أنغام وعائلته

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. القس جرجس عوض يكتب: كلمة فى حق الرئيس السيسى؟

ماجد حبته

إن عاش اقتصاد أوكرانيا!

د.أحمد الخميسى

عزالدين نجيب.. وطن ملون

كريم شعبان

هيكل.. الأستاذ الذى منحه «ترند» كارنيه الصحافة

مؤمن المحمدي

الغزال الأسمر

حسين دعسة

لقاء رئيس وزراء الأردن مع رئيس الشيوخ المصرى: تكامل الرؤية ومسارات التعاون المشترك

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «7-8»

ماجد حبته

التراث.. ومتطلبات الواقع

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

رحلة الخمسة أيام.. ماذا فعل نتنياهو فى نيويورك؟

ألف خطاب لن يحل الأمر

الجيش الإسرائيلى يقصف قطاع غزة