أستاذ اقتصاد يكشف تفاصيل التوجيهات الرئاسية بتنفيذ حزمة جديدة من الحماية الاجتماعية

أوضح الدكتور محمد أنيس، أستاذ الاقتصاد، تفاصيل التوجيهات الرئاسية بتنفيذ حزمة جديدة من الحماية الاجتماعية، قائلاً إن التضخم أنواع، وهو يفرق في طريقة التعامل معه، حيث إننا نعيش في بيئة تضخمية عالمية، وهذا يعني أن أسباب كثيرة من التضخم مستوردة.

وأضاف محمد أنيس، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية خلود زهران، عبر فضائية extra news، أن التضخم في نفس الوقت ليس ناجمًا عن حالة من التنمية والنمو المتمثلة في الدخول المرتفعة والطلبات عالية، لكن على العكس فالتضخم ناتج عن صدمات العرض، حيث يوجد مشاكل في سلاسل التوريد والإنتاج والطاقة وتوريد الحبوب وخلافه، وهو ما تسبب في خلق حالة من الاختناق في سلاسل التوريد، وهو ما يؤدي إلى زيادة الأسعار.

معالجة التضخم

وأوضح أنه في النهاية ترتفع الأسعار على المستهلك، ولأن الأسباب مختلفة عن التضخم الطبيعي وبالتالي تكون طريقة التعاطي مختلفة، لافتاً إلى أن رفع الدخول والمرتبات ليس هو الحل الناجز والسريع لمشكلة التضخم، بل نحن في حاجة إلى تعامل مالي رشيد، من خلال الحزمة الاجتماعية بحيث يكون الدعم المباشر للمواطن من الفئات الأكثر احتياجًا، وليس بزيادة معروض النقد في الأسواق، لأن ذلك سيزيد التضخم ولن يقلله، وبالتالي يتم رفع الحد الأدنى للأجور، ويتم رفع سقف الحد الأدنى للضرائب على المواطنين، وهو إجراء ذكي لأن الطبيعي أن المواطن يمول الموازنة العامة للدولة، إما بحصة من أرباح الشركات أو بنسبة من الرواتب.

وأشار إلى أن ما حدث هو أنه تم أخذ من الضرائب الموجودة للموازنة العامة للدولة وإعطاءها للمواطن لرفع الحد الأدنى للأجور، بالإضافة إلى زيادة عدد الأسر المستفيدة من برامج تكافل وكرامة.