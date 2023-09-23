السبت 23 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أستاذ اقتصاد يكشف تفاصيل التوجيهات الرئاسية بتنفيذ حزمة جديدة من الحماية الاجتماعية

حزمة جديدة من الحماية
حزمة جديدة من الحماية الاجتماعية

أوضح الدكتور محمد أنيس، أستاذ الاقتصاد، تفاصيل التوجيهات الرئاسية بتنفيذ حزمة جديدة من الحماية الاجتماعية، قائلاً إن التضخم أنواع، وهو يفرق في طريقة التعامل معه، حيث إننا نعيش في بيئة تضخمية عالمية، وهذا يعني أن أسباب كثيرة من التضخم مستوردة.

وأضاف محمد أنيس، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية خلود زهران، عبر فضائية extra news، أن التضخم في نفس الوقت ليس ناجمًا عن حالة من التنمية والنمو  المتمثلة في الدخول المرتفعة والطلبات عالية، لكن على العكس فالتضخم ناتج عن صدمات العرض، حيث يوجد مشاكل في سلاسل التوريد والإنتاج والطاقة وتوريد الحبوب وخلافه، وهو ما تسبب في خلق حالة من الاختناق في سلاسل التوريد، وهو ما يؤدي إلى زيادة الأسعار. 

معالجة التضخم 

وأوضح أنه في النهاية ترتفع الأسعار على المستهلك، ولأن الأسباب مختلفة عن التضخم الطبيعي وبالتالي تكون طريقة التعاطي مختلفة، لافتاً إلى أن رفع الدخول والمرتبات ليس هو الحل الناجز والسريع لمشكلة التضخم، بل نحن في حاجة إلى تعامل مالي رشيد، من خلال الحزمة الاجتماعية بحيث يكون الدعم المباشر للمواطن من الفئات الأكثر احتياجًا، وليس بزيادة معروض النقد  في الأسواق، لأن ذلك سيزيد التضخم ولن يقلله، وبالتالي يتم رفع الحد الأدنى للأجور، ويتم رفع سقف الحد الأدنى للضرائب على المواطنين، وهو إجراء ذكي لأن الطبيعي أن المواطن يمول الموازنة العامة للدولة، إما بحصة من أرباح الشركات أو بنسبة من الرواتب.

وأشار إلى أن ما حدث هو أنه تم أخذ من الضرائب الموجودة للموازنة العامة للدولة وإعطاءها للمواطن لرفع الحد الأدنى للأجور، بالإضافة إلى زيادة عدد الأسر المستفيدة من برامج تكافل وكرامة.

 

التضخم الحد الادنى للأجور الضرائب الحزم الاجتماعية خبير اقتصادي الموازنة العامة للدولة

مواد متعلقة

مروة فخرى توضح جهود مبادرة "حياة كريمة" فى دعم المرأة الريفية وتمكينها اقتصاديًا

استشارى جراحة أورام يوضح جهود الدولة المصرية لدعم مبادرة صحة المرأة

"إكسترا لايف" تعيد إذاعة حلقة المستشار معتز خفاجى مع "الشاهد".. الليلة

محمد عيد لـ"الشاهد": مقاومة أهالى السويس صنعت المعجزة فى عدم سقوط المدينة

أحمد فؤاد سليم يكشف سر حبه الفن وبداياته الحقيقية فى التمثيل

محمد السيد عيد لـ"الشاهد": الرئيس السادات كان يعى أهمية الإعلام والسينما والمسرح فى الحرب

محمد السيد عيد لـ"الشاهد": ليلة 24 أكتوبر دمر عبدالعاطى 23 دبابة إسرائيلية بالسويس

أحمد فؤاد سليم يكشف كواليس مسلسل "عايزة أتجوز" وسر نجاحه

الأكثر قراءة

هبوط اضطراري لطائرة مصرية تحمل 120 راكبًا فى السعودية

"الوزراء" يطالب الكهرباء بتحديد موعد للانتهاء من العمل بـ"الممارسة" (خاص)

التفاصيل الكاملة لوجود هبوط أرضى بطريق السويس اتجاه مدينة الشروق

إيقاف مدرب الزمالك وتغريم الأهلى وبيراميدز

"حرب تخليص حق".. تفاصيل جديدة فى أزمة شقيق أنغام وعائلته

"السياحة" تفجر مفاجأة حول الفندق الغارق فى المنيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. القس جرجس عوض يكتب: كلمة فى حق الرئيس السيسى؟

ماجد حبته

إن عاش اقتصاد أوكرانيا!

د.أحمد الخميسى

عزالدين نجيب.. وطن ملون

كريم شعبان

هيكل.. الأستاذ الذى منحه «ترند» كارنيه الصحافة

مؤمن المحمدي

الغزال الأسمر

حسين دعسة

لقاء رئيس وزراء الأردن مع رئيس الشيوخ المصرى: تكامل الرؤية ومسارات التعاون المشترك

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «7-8»

ماجد حبته

التراث.. ومتطلبات الواقع

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

رحلة الخمسة أيام.. ماذا فعل نتنياهو فى نيويورك؟

ألف خطاب لن يحل الأمر

الجيش الإسرائيلى يقصف قطاع غزة