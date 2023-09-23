بذكري ميلاده.. محمد طه من الغناء في مقاهي السيدة إلى العالمية

يوافق الغد ذكري ميلاد مغني المواويل محمد طه، والذي ولد في 24 سبتمبر عام 1922، والذي يعد أحد أساطير الغناء الشعبي المصري، الفنان محمد طه، الذي اشتهر بصوته القوي ومواويله المؤثرة، والتي تركت بصمة في تاريخ الفن الشعبي.

محمد طه، أو كما يلقب بـ"ابن البلد"، نشأ في قرية طهطا بصعيد مصر، ونشأ في بلدة أمه "عزبة عطا الله سليمان" بقرية “سندبيس” التابعة لمركز “القناطر الخيرية”، يعد من أكثر المطربين من حيث عدد المواويل.

حفظ محمد طه، القرآن الكريم وتعلم اللغة العربية والحساب في كتاب قريته، ثم انتقل إلى القاهرة لطلب العلم في الأزهر، وهناك بدأت مسيرته الفنية، حيث اكتشفه المذيعان طاهر أبو زيد وإيهاب الأزهري وهو يغني في مقهى بالحسين، وأحضروه إلى الإذاعة لتسجيل عدد من مواويله.

محمد طه

ومنذ ذلك الحين، أصبح محمد طه من أبرز المطربين الشعبيين في مصر والعالم العربي، وشارك في عدة أفلام ومسرحيات، وأسس فرقته الموسيقية "الفرقة الذهبية للفنون الشعبية"، وشركته لإصدار أسطواناته "ابن البلد".

محمد طه.. صاحب الـ 10 آلاف موال

من أشهر مواويله مصر جميلة، ولسانك حصانك، يا اللي غويت النسب، المعلمين، اسمع كلامي، وغيرها من المواويل التي تحكي عن حب الوطن والأصالة والفخر بالأصل.

كما شارك المغني محمد طه، بالغناء فى 30 فيلم أشهرها، ابن الحتة، بنات بحري، أشجع رجل فى العالم، خلخال حبيبي، شقاوة رجالة، السفيرة عزيزة، الزوج العازب، دعاء الكروان، المراهق الكبير، ملك البترول، زوجة ليوم واحد، رحلة العجائب، دستة مجانين.

محمد طه صاحب الـ 10 آلاف موال هو أحد ملوك "الأرقام القياسية"، فقد غنى نحو 10 آلاف موال كثير منها ارتجله من وحي اللحظة بدون إعداد سابق، حيث كان يؤلف ويلحن ويغنى، كما كان صاحب فرقة موسيقية وشركة اسطوانات، لكن إنجازه الحقيقي هو أنه كان "محمد طه" الفنان التلقائي الذي لم يقلد أحداً.

توفي نجم المواويل محمد طه في 12 نوفمبر 1996 عن عمر يناهز 74 عامًا، تاركًا خلفه إرثًا فنيًا ثريًا يستحق التقدير والاحتفاء، ففي صباح اليوم الذي توفي فيه، خرج محمد طه من بيته، في حي شبرا الشعبي، لشراء أغراض للمنزل، وفي الشارع داهمته أزمة قلبية نقل بسببها إلى مستشفى "معهد ناصر" حيث توفي بعد ساعات.