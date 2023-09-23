السبت 23 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تطورات إصابة أحمد فتوح وموقفه من المشاركة أمام المقاولون العرب

أحمد فتوح
أحمد فتوح

كشف محمد أسامة طبيب نادي الزمالك، تطورات إصابة أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالفريق الأبيض قبل مواجهة المقاولون العرب في الدوري المصري الممتاز موسم 2023-2024.

ويلتقي الزمالك مع المقاولون العرب، الإثنين المقبل، على ستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز.

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تفاصيل إصابة أحمد فتوح

وأكد محمد أسامة، أن أحمد فتوح يعاني من آلام أسفل عضلات البطن ويخوض تدريبات تأهيلية في المرحلة الحالية.

وكشف طبيب الزمالك، عن دخول أحمد فتوح المرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلي الذي خضع له مؤخرًا منذ تعرضه للإصابة.

وأشار إلى استجابة أحمد فتوح للبرنامج التأهيلي بشكل مثالي بعدما خاض تدريبات بالكرة في مران اليوم ليصبح قاب قوسين أو أدنى من إنهاء البرنامج التأهيلي.

وغاب أحمد فتوح عن مباراة الزمالك وبيراميدز في الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

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شيكابالا ينتظم في المران الجماعي

فيما انتظم محمود عبد الرازق شيكابالا ومحمد عبد الغني ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في المران الجماعي الذي أقيم مساء اليوم.

ويواصل الزمالك استعداداته لمواجهة المقاولون العرب مساء الإثنين المقبل في الجولة الثانية من بطولة الدوري.

وحصل الثنائي على راحة من التدريبات الجماعية التي أقيمت مساء أمس بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق.

واكتفى شيكابالا وعبد الغني بخوض تدريبات خاصة في صالة الجيمانيزيوم قبل انطلاق التدريبات الجماعية قبل مشاركة اللاعبين في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي.

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