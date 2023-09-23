مران الزمالك.. عودة شيكابالا للتدريبات الجماعية ومصطفى شلبى ينهى البرنامج التأهيلى بنجاح

انتظم محمود عبد الرازق "شيكابالا" ومحمد عبد الغني ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية التي أقيمت مساء اليوم السبت على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، استعدادا للقاء المقاولون العرب المقبل في مسابقة الدوري.

وكان الثنائي حصل على راحة من التدريبات الجماعية التي أقيمت مساء الأمس بإذن الجهاز الفني للفريق بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني.

وخاض الثنائي تدريبات خاصة في صالة الجيمانيزيوم قبل انطلاق التدريبات الجماعية قبل أن يشارك اللاعبان في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة المقاولون العرب المقرر لها يوم الاثنين المقبل باستاد القاهرة في الجولة الثانية لمسابقة الدوري.

اللاعبون يخوضون تدريبات بدنية

وشهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك التي أقيمت مساء اليوم السبت على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، مشاركة كل اللاعبين في كل الفقرات البدنية والفنية.

وكان اللاعبون الذين شاركوا في مباراة الزمالك وبيراميدز الأخيرة بصورة أساسية، خاضوا تدريبات استشفائية في مران أمس الجمعة.

وخاض اللاعبون تدريبات بدنية في الجزء الأول من المران، قبل المشاركة في باقي فقرات المران الفنية بصورة طبيعية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة المقاولون العرب المقرر لها يوم الاثنين المقبل باستاد القاهرة في الجولة الثانية لمسابقة الدوري.

مشاركة شلبي

شارك مصطفى شلبي صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية التي أقيمت مساء اليوم السبت على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة.

وخضع شلبي لبرنامج تدريبي خاص في مران أمس الجمعة في صالة الجمانيزيوم بالنادي، ولم يشارك في التدريبات الجماعية للفريق.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة المقاولون العرب المقرر لها يوم الإثنين المقبل باستاد القاهرة في الجولة الثانية لمسابقة الدوري.