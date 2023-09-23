السبت 23 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

تردد قناة "ssc" السعودية 2023 على القمر الصناعي عرب سات وبدر سات

قناة ssc
قناة ssc

تردد قناة ssc السعودية 2023 من المواضيع التي يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل.

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تردد قناة ssc السعودية 2023

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

معدل ترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ 2/3 أو 3/4.

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تردد قناة ssc السعودية 2023 على القمر الصناعي بدر سات 

القمر الصناعي: بدر سات 

التردد: 12418

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500

 معامل تصحيح الخطأ: 3/4 SD

تردد قناة ssc السعودية 2023 على القمر الصناعي عرب سات 

القمر الصناعى هو عرب سات

التردد: 12417         

الاستقطاب: عمودي     

معامل تصحيح الخطأ:  5/6     SD

مميزات قناة ssc السعودية الرياضية 

-يتمتع المحتوى الذي تقدمه شبكة قنوات SSC السعودية الرياضية بجودة مشاهدة عالية من حيث كلا من الصوت والصورة والبث الفضائي الخاص بالقناة.

-تقوم  شبكة قنوات SSC الرياضية السعودية نقل مباريات البطولات السعودية والمنافسات القارية والمحلية عبر شاشاتها المكونة من تسع قنوات.

- تمتلك حقوق البث بشكل حصري لمبارايات البطولات السعودية والمنافسات القارية والمحلية.

- تضم هذه القنوات  مجموعة مميزة من المعلقين الرياضيين والمذيعين المميزين ومراسلين عبر برامج رياضية واستديوهات تحليلية للمباريات.

خطوات ضبط قناة Ssc الرياضية

هناك عدد من الخطوات لضبط قناة  “إس إس سي” الرياضية السعودية وهي كالتالي:

الخطوة الأولى

 يتم الدخول إلى قائمة الإعدادات في جهاز الاستقبال الخاص بك.

الخطوة الثانية :

من خلال الاختيارات المتاحة يتم الضغط على التركيب.

الخطوة الثالثة :

يتم الضغط على خيار “البحث عن القنوات”.

الخطوة الرابعة 

تحديد أيقونة إضافة جديد.

الخطوة الخامسة 

تحديد القمر الصناعي ما إذا كان عرب سات أو بدر سات.

الخطوة السادسة 

يتم تدوين تردد القناة في المكان المخصص.

الخطوة السابعة 

ثم يتم تحديد الاستقطاب.

الخطوة الثامنة 

تحديد معدل الترميز.

الخطوة التاسعة 

حدد معامل تصحيح الخطأ.

الخطوة العاشرة والأخيرة:

اضغط على "بدء البحث".

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