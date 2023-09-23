"الكهرباء" تنتهى من تركيب 2.8 مليون عداد كودى للمبانى المخالفة فى 3 سنوات

كشف تقرير صادر عن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن شركات توزيع الكهرباء التسع على مستوى الجمهورية نجحت خلال 3 سنوات في تركيب 2.8 مليون عداد كودي للمباني العشوائية أو التي لم تحصل على ترخيص بناء أو التي خالفت شروط البناء الموجودة في الرخصة الخاصة بالعقار.

ووفق التقرير الذي أطلعت عليه «الدستور»، فقد بلغت الطلبات 3.4 مليون استقبلتها المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء منذ فتح باب التقديم لتحويل الممارسة إلى تركيب عداد كودي.

وتقوم شركات التوزيع فور تلقيها الطلبات المقدمة عبر المنصة الإلكترونية الموحدة لخدمات الكهرباء بعمل الدراسات الفنية والمقايسة، ومن تنطبق عليه الشروط تقوم بتوصيل التيار الكهربائي وتركيب العدادات سواء للمباني المرخصة أو غير المرخصة عن طريق العداد الكودي.

وكشف المهندس رأفت شمعة، رئيس شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء عن إجمالي عدد الطلبات التي تلقتها الشركة عبر المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء؛ لتحويل الممارسات إلى عدادات كودية بلغت 776 ألف طلب منذ السمح بتركيب العداد الكودي للمباني المخالفة والعشوائية.

وأضاف شمعة، لـ"الدستور"، أن الشركة انتهت من عمل 657 ألف معاينة للطلبات التي تمت على المنصة، وبلغت المقايسات التي تم سدادها حتى منتصف سبتمبر 595 ألف مقايسة.

وجاءت شركة مصر الوسطي لتوزيع الكهرباء في المرتبة الأولى، من حيث أكثر شركات التوزيع تركيبا للعدادات الكودية في يوم 13 سبتمبر الجاري.