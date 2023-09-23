السبت 23 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"ولا بختار".. طرح الأغنية الدعائية لفيلم "حسن المصرى" (فيديو)

بوستر الأغنية
بوستر الأغنية

طرحت الشركة المنتجة للفيلم السينمائي "حسن المصري" الذي يخوض بطولته الفنان أحمد حاتم، الأغنية الدعائية للعمل بعنوان "ولا بختار" وذلك عبر موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب ومختلف المنصات الغنائية الرقمية.

ويقدم أغنية "ولا بختار" المطرب علي لوكا، وتضمنت الأغنية عددًا من المشاهد ضمن أحداث فيلم "حسن المصري" والمقرر طرحه بدور العرض السينمائية يوم 4 أكتوبر المقبل في مصر ومختلف الدول العربية.

 

وطرح الأيام الماضية الإعلان الدعائي لفيلم "حسن المصري" والذي كشف عن مهمة انتحارية يقوم بها حسن المصري تجعله أقرب من الموت أكثر من أي وقت مضى، وعن أزمة نفسية يمر بها نتيجة خسارته لشخص مقرب إليه وأيضًا عن شبكة مافيا التي تجعل المهمة أكثر خطورة.

قصة فيلم "حسن المصري"

ويتتبع الفيلم قصة حسن المصري، وهو مسئول حراسات خاصة يسافر إلى حبيبته في لبنان هربًا من الماضي، ويعمل في شركتها للحراسة والتأمين، ليتورط بعدها مع أحد أكبر تجّار السلاح ويخوض مهمة انتحارية.

أبطال فيلم "حسن المصري" 

ويقوم ببطولة الفيلم النجوم أحمد حاتم، لينا صوفيا، دياموند بوعبود، مراد مكرم، فريال يوسف. والفيلم قصة نورا لبيب، سيناريو وحوار سمر طاهر ومن إخراج سمير حبشي.

آخر أعمال أحمد حاتم السينمائية

وكان آخر أعمال الفنان أحمد حاتم السينمائية فيلم "المطاريد" والذي طرح بالسينمات في موسم أفلام إجازة منتصف العام الماضية، وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول صلاح "أحمد حاتم" الذي يعود من أمريكا بعد وفاة والده ليبيع أملاكه في الأرياف، بما فيها نادي كرة القدم، ويشارك في بطولة الفيلم أيضًا إياد نصّار، تارا عماد، محمد محمود، محمود حافظ، محمود الليثي، محمود البزاوي، حسن مالك، طه الدسوقي، دنيا سامي، مصطفى غريب، ومحمد متولي.

أغنية “ولا بختار” فيلم “حسن المصري” حسن المصري الفنان أحمد حاتم أحمد حاتم دور العرض السينمائي

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