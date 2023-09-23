ليفاندوفسكي يقود هجوم برشلونة لمواجهة سيلتا فيجو في الدوري الإسباني

أعلن تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، التشكيل الذي سيخوض مباراة اليوم أمام سيلتا فيجو ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإسباني.

ويستضيف برشلونة نظيره سيلتا فيجو مساء اليوم ضمن منافسات الليجا.

ويأمل برشلونة الذي يمتلك 13 نقطة في المركز الثالث مؤقتا من 5 مباريات بعد الفوز في 4 مباريات والتعادل في لقاء، في تحقيق الفوز، واستمرار الضغط على ريال مدريد المتفوق بفارق نقطتين فقط.

أما سيلتا فيجو فيرغب في تحقيق الفوز من أجل الهروب من مراكز الخطورة، حيث يحتل المركز السابع عشر برصيد 4 نقاط بعد الفوز في مباراة والتعادل في مثلها وخسارة 3 مواجهات.

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ليفاندوفسكي يقود هجوم برشلونة أمام سيلتا فيجو

جاء تشكيل برشلونة في مباراة اليوم على النحو الآتي:

حراسة المرمى: تير شتيجن

خط الدفاع: جواو كانسيلو - ماركوس ألونسو - كوندي - كريستنسن

خط الوسط: فرينكي دي يونج - إلكاي جوندوجان - روميو

خط الهجوم: جواو فيليكس - روبرت ليفاندوفسكي - فيران توريس

بينما يجلس على مقاعد البدلاء :رونالد أراخو- اندرس استرالاجا - أليكس بالدي - جافي - اينيجو مارتينيز - أنياكي بينيا - رفينيا - سيرجي روبيرتو - لامين يامال

وكان برشلونة قد سحق في الجولة الماضية فريق ريال بيتيس بخمسة أهداف نظيفة في المباراة التي أقيمت يوم السبت الماضي.

ويريد البلوجرانا الانتصار ومواصلة الضغط على الريال في رحلة الحفاظ على لقب الدوري الإسباني الذي توج به الموسم الماضي.

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