عودة أراوخو.. قائمة برشلونة لمواجهة سيلتا فيجو في الدوري الإسباني

كشف تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة، عن قائمة فريقه لمواجهة سيلتا فيجو، ضمن منافسات الجولة السادسة، لبطولة الدوري الإسباني لكرة القدم لا ليجا، موسم 2023-2024

موعد مباراة برشلونة وسيلتا فيجو في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

أما عن موعد مباراة برشلونة وسيلتا فيجو في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة، فتُقام غدًا السبت، في تمام السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "مونتجيك" معقل الفريق الكتالوني.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وسيلتا فيجو

وتُنقل مباراة برشلونة وسيلتا فيجو في الدوري الإسباني، تليفزيونيًا على قناة beIN Sports 1 HD

قائمة برشلونة لمواجهة سيلتا فيجو في الدوري الإسباني

وشهدت قائمة برشلونة ضد سيلتا فيجو في الدوري الإسباني، عودة الأوروجواياني رونالد أراوخو بعد تعافيه من الإصابة.

وجاءت قائمة برشلونة ضد سيلتا فيجو في الدوري الإسباني كالآتي:

في حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن - إيناكي بينا - أسترالاجا.

خط الدفاع: جواو كانسيلو - أليخاندرو بالدي - رونالد أراوخو - إينيجو مارتينيز - أندرياس كريستنسن - ماركوس ألونسو - جوليس كوندي

خط الوسط: بابلو جافي - أوريول روميو - سيرجي روبيرتو - فرينكي دي يونج - إلكاي جوندوجان - فيرمين لوبيز

خط الهجوم: فيران توريس - روبرت ليفاندوفسكي - رافينيا - جواو فيليكس - لامين يامال.

ترتيب برشلونة في جدول الدوري الإسباني

ويحتل فريق برشلونة المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم، برصيد 13 نقطة، بفارق نقطتين خلف صاحب الصدارة، ريال مدريد، الذي جمع 15 نقطة من أول 5 جولات.

وكان فريق برشلونة قد حقق انتصارًا عريضًا على ضيفه ريال بيتيس بخمسة أهداف مقابل لا شيء، في الجولة الخامسة، أعقبه بانتصار بخماسية أيضًا على رويال أنتويرب البلجيكي، على ملعب “مونتجيك”، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.