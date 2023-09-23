السبت 23 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس "مطروح الأزهرية" يتفقد اختبارات مسابقة حفظ القرآن الكريم

جريدة الدستور

انطلقت، اليوم السبت، اختبارات المسابقة السنوية لحفظ القرآن الكريم التي تنظمها هيئة البريد المصري بالتعاون مع الإدارة العامة لشئون القرآن الكريم بقطاع المعاهد الأزهرية.

سير الاختبارات وانتظام اللجان

وتفقد الدكتور عبدالعزيز أبوخزيمة، الوكيل الشرعي للمنطقة، لجان الاختبارات بمقر منطقة مطروح الأزهرية، حيث اطمأن على سير الاختبارات وانتظام اللجان، وتذليل الصعاب والمعوقات التي تواجه القائمين على الاختبارات والمتسابقين.  

مستويات المسابقة 

يُذكر أنَّ المسابقة تُجري لمدة يوم واحد، حيث تُعقد اليوم السبت 23/9/2023، وتبلغ عدد مستويات المسابقة أربعة مستويات، ينقسم كل مستوى إلى فرعين، ومدة الاختبار عشر دقائق لخمسة أسئلة عبر الحاسب الآلي.

كانت الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية قد أعلنت في وقت سابق عن موعد انعقاد المسابقة السنوية في حفظ القرآن الكريم التابعة لهيئة البريد المصري تحت إشراف الإدارة العامة لشئون القرآن الكريم بقطاع المعاهد الأزهرية، وذلك بعد انتهاء فترة التقديم للعاملين بهيئة البريد.

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IMG-20230923-WA0054
IMG-20230923-WA0053
IMG-20230923-WA0053
مطروح أزهر مطروح البريد المصري حفظ القران الكريم منطقة مطروح الأزهرية

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